Ürdün-İran Kadınlar Asya Kupası maçında ERKEK KALECİ iddiası!

2022 AFC Kadınlar Asya Kupası Elemeleri'nde G Grubu'nda yer alan İran, son maçında Ürdün ile karşılaştı. Normal süresi golsüz sona eren mücadelede seri penaltı atışlarına geçildi. İki kurtarış yapan ve İran'ın maçı 4-2 kazanarak kupaya katılmasını sağlayan kaleci Koudaei, bu başarısıyla değil Ürdün Futbol Federasyonunun iddiasıyla tartışmaların odağındaki isim oldu.

Asya Futbol Konfederasyonuna (AFC) bir mektup gönderen Ürdün Futbol Federasyonu, "söz konusu oyuncunun ve takımdaki diğer kişilerin uygunluğunu araştırmak için bağımsız tıp uzmanlarından oluşan bir kurul tarafından şeffaf ve net bir soruşturma başlatılmasını" talep etti.

Ürdün tarafının ciddi iddialarına karşın AFC'den henüz resmi bir açıklama gelmezken, İran Milli Takımı Yöneticisi Maryam Irandoost sert tepki gösterdi.

"İddialar, İran karşısında yenilgiyi kabul etmemek için bahane"

Maryam Irandoost, ülkesinin Varzesh3 isimli spor haberleri portalına yaptığı açıklamada, "Sağlık personeli, milli takımdaki her oyuncuyu hormonlar açısından dikkatle inceledi. Hiçbir taraftarın endişelenmesine gerek yok." dedi.

AFC'nin istediği bütün belgeleri vakit kaybetmeden göndereceklerini belirten Irandoost, "Bu iddialar, İran karşısında yenilgiyi kabul etmemek için bahane. Ürdün kendisini grupta favori olarak görüyordu. Kaybettiklerinde de sorumluluktan kaçmak için sahte bahanelere sığındılar." yorumunu yaptı.

İran'ın başı geçmişte de ağrıdı

İran Kadın Futbol Milli Takımı'nda erkek oyuncuların olduğu iddiası ilk kez gündeme gelmiyor.

2015 yılında da milli takımda yer alan 8 futbolcunun cinsiyet değiştirmeyi planladığı ancak ameliyat olmadığı halde milli takımda yer aldığı iddiası İngiliz basınında yer almış, olay İranlı yetkililerin kadrodaki futbolculara cinsiyet testi yapılması talimatıyla sonuçlanmıştı.

2014 yılında yine dört kadın milli takım futbolcusuyla ilgili benzer iddialar gündeme gelmişti.

AA.