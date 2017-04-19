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SON DAKİKAUsta oyuncu hayatını kaybetti!

Usta oyuncu hayatını kaybetti!

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Usta oyuncu hayatını kaybetti!
Gelen son dakika habere göre Yeşilçam'ın usta oyuncusu hayata gözlerini yumdu.

Bülent Kayabaş 72 yaşında hayatını kaybetti...

Kayabaş, bir süredir akciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gördüğü Gayrettepe Florence Nightingale hastanesinde hayatını kaybetti. Bülent Kayabaş, cuma günü son yolculuğuna uğurlanacak. Ünlü oyuncu son olarak, Sermiyan Midyat’ın yapımcılığını ve yönetmenliğini üstlendiği ‘Bir Baba Hindu’ filmi ile izleyici karşısına çıkmıştı.

BÜLENT KAYABAŞ KİMDİR?

Bülent Kayabaş, 25 Ağustos 1945 tarihinde Eskişehir’de doğdu. Tam adı Osman Bülent Kayabaş’dır.

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1961 yılında Eskişehir Belediye Tiyatrosu’nda profesyonel olarak tiyatro oyuncusu oldu. Birçok tiyatro oyununda oynadı, televizyon dizileri ve sinema filmlerinde de rol aldı. Seslendirmeler yaptı. Winnie The Pooh’yu 14 yıl seslendirdi.

2000 yılında yapımcılığını ve yönetmenliğini Derviş Zaim’in üstlendiği “Filler ve Çimen” filminde Ali Sürmeli, Sanem Çelik,Bülent Kayabaş, Haluk Bilginer, Uğur Polatberaber oynamışlardır.

Bülent Kayabaş, 2010yılında Haldun Dormen’in,Cevat Fehmi Başkut’un ‘Buzlar Çözülmeden’ adlı romanından müzikal bir tarzda oyunlaştırdığı ‘Bir Kış Masalı’ adlı oyununda oynadı.

Bülent Kayabaş, 1981 yılında Nur Sürer ile evlendi. Kısa sürede boşandı. 2007yılında 15 yıllık arkadaşı Selma Kepekli ile Turgutreis’te evlendi.

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