Üstel: Mehmetçik-Büyükkonuk'ta seçimde fark beklediğini söyledi

UBP’nin Mehmetçik-Büyükkonuk aday tanıtım şölenine katılan Başbakan, UBP Başkanı Üstel, “Bu bölgede seçimi bitirdik. Bu birlik ve beraberlik ile sizlerden fark beliyorum” dedi

Ulusal Birlik Partisi (UBP) Mehmetçik - Büyükkonuk Belediye Başkan adayı Dr. Fatma Çimen Tuğlu ve belediye meclis üyesi adaylarının tanıtım şöleni gerçekleşti.

Mehmetçik’te gerçekleştirilen şölene yoğun bir katılım oldu, salon hınca hınç doldu.

Şölene katılan bölge sakinleri Dr. Fatma Çimen Tuğlu ve meclis üyesi adaylarına tam destek verdi, seçimden zaferle çıkılacağını kaydetti.

Başbakan, Ulusal Birlik Partisi Genel Başkanı Ünal Üstel’in salona girişiyle birlikte coşku tavan yaptı.

Birlik ve beraberlik mesajları verilen şölende Başkan Ünal Üstel bir konuşma yaptı.

Sözlerine “Veriler elimizde Mehmetçik Büyükkonuk’ta seçimi bitti ancak sizlerden bu bölgede fark bekliyorum” diyerek başlayan Üstel, bölgenin artık güçlü bir geleceğe yürüyeceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de üç partinin birlikte hareket ettiğini ve bölgeden yüzde 70 civarında oy alındığını anımsatan Üstel, genel seçim sonrasında da hükümete geldiklerini kaydetti ve ayni başarının şimdi yerel seçimlerde sergileneceğini vurguladı.

Bölgenin kenetlendiğini gördüğünü ve bundan duyduğu mutluluğu paylaşan Üstel, “Artık büyük projelere imza atma zamanı geldi” dedi.

Kırsal belediyelerin büyük projelere imza atamamasının nedeninin sistemden kaynaklandığına dikkat çeken Üstel, bundan dolayı cesaretle adım atıp belediyeler reformunu gerçekleştirdiklerini söyledi.

“GÜÇLÜ BELEDİYELER, GÜÇLÜ GELECEK”

Muhalefet partilerinin köylerde gezip reformu kötülediğini, çalışanlara “İşsiz kalacakları, özlük haklarının geriletileceği” söylendiğini aktaran Üstel, sözlerine şöyle devam etti:

“Biz reform ile belediyelerin güçlerini birleştirdik. Hiçbir belediyeyi kapatmadık. Kimse işsiz kalmayacak, özlük hakları gerilemeyecek. Aksine özlük hakları iyileştirilecek. Mehmetçik ve Büyükkonuk birleşti. Ayrıca insan ve araç güçleri de birleşti. Nüfus ve yüz ölçümü büyüdü. Bu devletten daha fazla katkı alacağı anlamına geliyor. Getirdiğimiz havuz sistemi sayesinde bazı gelirlerden mahrum kalan bu bölgeye yeni kaynak da aktarılmış olacak. Bunun yanında belediyelere daha fazla yetkiler veriyoruz ve gelirlerini artırmalarını sağlıyoruz. İşte artık kırsal belediyeler de büyük projelere imza atabilecekler. Biz güçlü bir gelecek için çalışıyoruz. Güçlü belediyeler güçlü geleceği sağlayacak.”

“NE SÖZ VERDİYSEK YAPTIK, YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ”

“Biz ne söz verdiysek yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz. Reform dedik yaptık, icraat dedik yaptık ve yapmaya da devam edeceğiz” diyen Üstel hükümet olarak birlikte hareket ettiklerini anımsattı.

Üstel, “UBP-DP-YDP’nin ortak adayı Sayın Dr. Fatma Çimen Tuğlu oldu. Biz Fatma Hanım’ın ismini belirlerken bilimsel çalışmalar yaptık. Burada partimizin çok değerli adayları vardı. Adaylığı en çok hak eden Ahmet Sennaroğlu’ydu.. Çünkü başkandı. Yine Cenk Şener, Ali Öğdü, Kemal Yılmaz çok değerli arkadaşlarımız ama bilimsel çalışmalar hükümetimizin önüne Dr. Fatma Hanımın ismini koydu” dedi.

Salonda Eski Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ve aday isimlerin olmasının önemine değinen Üstel, “Bu birlik beraberlik ile farklı bir zaferle taçlandırılacaktır. Ben bu birlik beraberlik ruhunu ortaya koyan arkadaşlarımıza hepinizin önünde bir kez daha teşekkür ediyorum” diye konuştu.

“PROJELERE KEFİLİZ”

Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun bölgenin hak ettiği hizmeti alabilmesi için bir çok proje hazırladığını ifade eden Üstel, “Hükümet olarak adaylarımızın ortaya koyduğu projelere kefiliz. Tümünü hayata geçirmeleri için bizler de üzerimize düşeni yapacağız” dedi.

Kalabalığa seslenen Ünal Üstel, “Geleceğinizi şekillendirmek sizin elinizde. Biz hükümet olarak bunu yapmaya hazırız. Ne proje ortaya konduysa hükümet olarak arkasındayız, tümü hayata geçecek. Güçlü belediyelerle geleceğimizi şekillendireceğiz” diye konuştu.

ADAY ADAYLARINDAN DR. TUĞLU’YA DESTEK

Öte yandan şölende güzel bir birlik ve beraberlik örneği sergilendi. Başkanlık için aday olan Cenk Şeren ve Ahmet Sennaroğlu, Dr. Fatma Çimen Tuğlu’nun adaylığına tam destek verdi.

Gecede söz alan Şeren ve Sennaroğlu, küskünlük ve dargınlık olmadığını birlik ve beraberlik içinde seçimden zaferle çıkacaklarını vurguladı.

Başkan Ünal Üstel, Dr. Tuğlu ile Şeren ve Sennaroğlu el ele verdi, salonda alkış tufanı koptu.

Alkışlarla güçlü geleceğin Mehmetçik-Büyükkonuk’ta Dr. Fatma Çimen Tuğlu’yla geleceği vurgulandı.

Dr. Tuğlu ve Belediye Meclis üyesi adaylarının tanıtıldığı şölene, Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Nazım Çavuşoğlu, bölge milletvekillerinden Yasemin Öztürk, Emrah Yeşilırmak, Gazimağusa Milletvekili Resmiye Eroğlu Canaltay, Dr. Hakan Dinçyürek , eski Meclis Başkanı Önder Sennaroğlu ile DP ve YDP’liler de katıldı.