Uzaktan Eğitime Destek Bağış Kampanyası Protokolü İmzalandı

Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu, KKTC’de ilk ve orta eğitimde uzaktan (online) eğitime katılımın yüzde 86 olduğunu ama bu oranın yüzde yüze ulaşmasını hedeflediklerini söyledi.

Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı, bugün bakanlık binasında, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim’le uzaktan eğitime destek ve bağış kampanyası protokolü imzaladı. Kampanya’ya “Her Tablet Bir Gelecek” adı verildi.

Bakanlık açıklamasına göre protokole, Bakan Amcaoğlu’nun yanısıra, Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezai Sezen, Telsim Genel Müdürü Cenk Alper ve Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Vekili Murat Küçüközdemir imza koydu.

İmza töreninde Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı Müsteşarı Aytunç Şirket, Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tampınar, Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Avar, bazı bakanlık müdürleri ve şirketlerin yetkilileri de hazır bulundu.

AMCAOĞLU: “271 OKULUMUZDA, 53 BİN ÖĞRENCİMİZİN KALİTELİ EĞİTİMLERİNİ SÜRDÜRÜLEBİLİR KILMAK AMACINDAYIZ”

Salgınla mücadele kuralları kapsamında gerçekleştirilen imza töreninde konuşan Bakan Amcaoğlu, “Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim önderliğinde bugün Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı olarak uzaktan eğitime destek bağış kampanyası protokolünü imzalamak için bir araya gelmiş bulunuyoruz” diyerek, amaçlarının Dünya Sağlık Örgütü’nün de öngördüğü üzere pandemi sürecinin devam edeceğini, ülkenin 271 okulunda 53 bin öğrencisinin sürekli, kaliteli eğitimlerini sürdürülebilir kılmak olduğunu belirtti.

Bakan Amcaoğlu, “Öğrencilerimizin uzaktan eğitime erişilebilmeleri bizim için çok önemlidir ve bunun ön koşullarını ve eksikliklerini tamamlamak hedefimizdir” diye konuştu. Amcaoğlu, bu kapsamda desteklerini esirgemeyen Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim’e teşekkür etti.

“DERSLERE UZAKTAN KATILIM ORANI YÜZDE 86’DIR, KATILMAYANLARIN ORANININ YÜZDE 1 BİLE OLMASINI KABUL EDEMEYİZ”

Bakan Amcaoğlu şöyle devam etti:

“Göreve geldiğimiz 2 buçuk aylık süreçte bütün çalışmalarımızı derslere katılamayan öğrencilerimizin neden katılamadığının tespit etmek için yapmaktayız. Bu noktada bakanlıktaki ekiplerimiz ve ilgili sendikalardan da katkı almaktayız. Derslere katılamamanın sebebinin devlet kaynaklı mı yoksa kendi kişisel eksikliklerinden dolayı mı olduğunu belirlemek istiyoruz. Önemli bir sonuca da ulaştık.

Hassasiyetle üzerinde durduğumuz nokta, ölçülebilir - denetlenebilir ve bu konudaki katılımın tam anlamıyla anayasanın bize verdiği o görevi yerine getirebilecek şekilde olabilmesini sağlamaktan başka bir şey olmadığını ifade etmek istiyorum.

Derslere uzaktan katılım oranı yüzde 86’dır. Katılmayanların oranının yüzde 1 bile olması, müsaade edemeyeceğimiz bir şeydir. Çalışmalarımız devam edecektir. Ülkemiz için çok önemli olan bu adımları atarken sizlerin destekleri bizleri yüreklendiriyor.

‘5 BİNE YAKIN MATERYAL VE BİN 500 İNTERNET BAĞLANTISI EKSİĞİMİZ VAR’

5 bine yakın çocuğumuzun erişim noktasına materyal eksikliği ve bin 500’e yakın çocuğumuzun internet bağlantısı eksikliği gün gibi ortadayken biz eğitimi tam anlamıyla eşit şekilde verdiğimizi söyleyemeyeceğimizi bilerek sizlerin kapısını çaldık. Sizler de bize kısa sürede geri dönüş yaptınız. Burada sizin atacağınız imza bizim için bir mihenk taşı olacak ve kısa süre içerisinde mart ayının 15’ine kadar bütün materyal ve internet eksikliğinin giderilmesi adına adımlar atılacaktır.

Bu imza ile bunu da net bir şekilde taahhüt altına alıyoruz ama buradan da bir çağrımız var. Eğitim çocuklarımızın en doğal hakkıdır. Yasalar bunları düzenlemiş olsa da bu konuda eksik bırakılan yasaların da öngörmediği adımların atılmasıyla alakalı yapılması gerekenler bizim önceliğimizdir.

Çocuğa yapılan yatırıma büyüklerimizin de bize öğrettiği inançla, büyük önem vermekteyiz. Çocuklarımızın eğitimi adına atacağımız adımlarda, sizlerin de bizleri yüreklendirmesiyle inanın çok kısa sürede tüm eksiklikleri gidereceğiz.

‘BÖYLE ZAMANLARDA KURUMLARIN ÖNEMİ ORTAYA ÇIKIYOR, HEPSİNE TEŞEKKÜR EDERİZ’

Bu kapsamda sizlere yine buradan teşekkür etmek istiyorum. Bu ülkenin eğitimine katkıda bulunması için herkese çağrıda bulunarak bu sürede oluşturulacak SMS destekleriyle ve Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı’nın açtığı banka hesaplarına gönderilecek katkılarla kısa sürede eksiklikleri tamamlayıp yine eğitimi sürdürülebilir hale getirmeyi hedefliyoruz.

Bu bir sosyal sorumluluk projesidir ama gerçekten böyle zamanlarda kurumların önemi ortaya çıkıyor. Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı, Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim sorumluluk üstlenmeye devam ediyor. İşletmeler, kurumlar ve şahıs bazında olsun yapılacak olan destekler devam ediyor. Hepsine teşekkür ediyoruz.”

SEZEN: “BÖYLE BİR PROJEDE YER ALMAKTAN BÜYÜK BİR MUTLULUK DUYUYORUZ”

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılayı Başkanı Sezai Sezen ise yaptığı konuşmada kurum olarak böyle bir sosyal sorumluluk projesinde yer almaktan büyük bir mutluluk yaşadıklarını ifade etti.

Bakan Olgun Amcaoğlu’na da bu projeye önderlik etmesinden dolayı teşekkür eden Sezen, sözlerine “İçerisinden geçilen bu zor süreçte çocuklarımızın eğitimine bizimde katkımız olursa çok mutlu oluruz. Bu sorumluluk bizim de görevlerimiz arasında. Bu çağrı bize yapıldığında hiç düşünmeden evet dedik ve sadece bu projede kullanmak üzere bir çok hesap açtık” diye devam etti.

Açtıkları ilk hesaba ise bugün hayırsever bir iş adamından 14 bin TL yatırıldığını açıklayan Sezen bu tür desteklerin kendilerini motive ettiğini ifade etti.

Açtıkları hesapların sadece bu proje için kullanılacağına da dikkat çeken Sezai Sezen, bu projenin çok kısa bir süre içerisinde daha güzel hedeflere gideceğine inanç belirtti.

ALPER: “ÇOCUKLARIMIZ, GENÇLERİMİZ OLUNCA AKAN SULAR DURUYOR. ONLAR BİZİM GELECEĞİMİZ”

Telsim Genel Müdürü Cenk Alper de “Çocuklarımız, gençlerimiz olunca akan sular duruyor. Onlar bizim geleceğimiz” diyerek bu projenin çok anlamlı olduğuna işaret etti.

Telsim olarak gençler için böylesi projeler yaptıkları zaman gurur duyduklarını belirten Alper, Milli Eğitim ve Kültür Bakanlığı ile son bir yılda bir çok farklı proje yaptıklarını söyledi.

Pandemi döneminden itibaren Online eğitim için ücretsiz 6 GB internet desteği verdiklerini de hatırlatan Alper, bugün projeye destek verdiklerini ayrıca üzerlerine düşen bir görev olarak bakanlığın göstereceği 300 ihtiyaçlı öğrenciye evde internetini eğitim öğretim yılı sonuna kadar ücretsiz karşılayacaklarını açıkladı.

Bu projenin önemine de dikkat çeken Alper, bütün toplumun bu projeye katkı koymaya davet ederek projeye katkı koyan herkese teşekkürlerini iletti.

KÜÇÜKÖZDEMİR: “7171’E GÖNDERİLECEK BAĞIŞLARLA BU PROJEYE KATKI KONULACAK”

Kuzey Kıbrıs Turkcell Genel Müdür Vekili Murat Küçüközdemir ise, bu projeyi konuşmaya başladıklarında çok heyecanlandıklarını ifade ederek ülkenin geleceği olan gençler için ekip olarak kolları sıvayıp çalışmalar başladıklarını belirtti.

Kuzey Kıbrıs Turkcell olarak kendilerinin de pandemini başladığı dönemden itibaren toplum yararına bir çok çalışmalar yürüttüğünü dile getiren Küçüközdemir, mebnet altyapısına erişim için 6 GB’lık erişim desteğini vermeye devam ettiklerini söyledi.

9 bin 500 öğrencinin şu anda mebnet’e mobil üzerinden eriştiği bilgisini veren Küçüközdemir, sabit internet üzerinden öğrencilere destek vermeye devam edeceklerini dile getirdi.

Şirket içerisinde yaptıkları kampanya ile çalışanların kendi maaşlarından bir katkıyla bu projeye destek vermeye başladıklarına da dikkat çeken Küçüközdemir, operatör kullanıcılarının da bu projeye katkı koymasını istediklerini ve yüzün üzerinde tablet alımı konusunda müşterilerinin desteklerini aldıklarını söyledi.

Küçüközdemir, Kuzey Kıbrıs Turkcell’in de proje kapsamında 2020 – 21 öğretim yılı süresince 300 öğrencinin internet ve internet erişimi için ihtiyacı olacak cihazlarını da temin edeceklerini sözlerine ekledi.

Küçüközdemir ayrıca Kuzey Kıbrıs Turkcell ve Telsim’in birlikte hareket ederek ortak SMS kampanyası düzenleyecekleri bilgisini vererek 7171’e gönderilecek bağışlarla bu projeye katkı konulacağına dikkat çekti.