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Uzmanlar uyardı: Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir

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Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı, maymun çiçeği virüsü ile enfekte olan kişilerin 21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temas kurmamasını tavsiye etti.
Uzmanlar uyardı: Maymun çiçeği hayvanlara yayılabilir

Dünyada hızla yayılmaya devam eden maymun çiçeği virüsü yeni tehlikeleri ortaya çıkarıyor. İngiltere'de şu ana kadar 106 kişi de tespit edilen maymun çiçeği virüsü için Birleşik Krallık Sağlık Güvenliği Ajansı (UKHSA) yeni bir tehlikeyi gözler önüne serdi.

Maymun çiçeği ile enfekte olan hastaların, 21 gün boyunca evcil hayvanlar ile temasta bulunmaması gerektiğini belirten UKHSA, gerbil, hamster ve diğer kemirgenlerin hastalığa duyarlı olduğunu duyurdu. İngiltere hükümeti şu ana kadar hiçbir hayvanda maymun çiçeği virüsünün tespit edilmediğini ve riskin halen düşük olduğunu söyledi.

“ENFEKSİYON DÖNGÜSÜNÜN İÇİNDE OLACAĞIZ”

Warwick Üniversitesi'nden Virolog Profesör Lawrance Young konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Endişe, virüsün hayvanlara bulaşması ve daha sonra hayvanlar ile insanlar arasında bulaşmanın oluşması. Eğer dikkatli olmazsanız, insanlara yeniden geçmeye neden olabilecek bir hastalık için hayvan rezervuarı oluşturabilirsiniz. Böyle bir enfeksiyon döngüsü içinde olacağız” dedi.

İngiltere'deki hayvan satış verilerine göre şu an ülkedeki 2 milyon hanede kemirici hayvan olduğu biliniyor. Kemirgen hayvan sahiplerine, hayvanlarına test yaptırmaları ve 21 gün boyunca evde tutmaları önerildi. Kedi ve köpek gibi diğer evcil hayvan sahiplerine ise veteriner hekim kontrolü altında hayvanların hiçbir klinik belirti göstermediğinden emin olunarak evde izolasyonda tutmaları tavsiye edildi.

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