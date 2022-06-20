Vahim zarar

17.06.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da, M.T(E-23), Tuncay ÇETİN’in yüzüne yumruk vurmak suretiyle burnunu ve elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
17.06.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da, M.T(E-23), Tuncay ÇETİN’in yüzüne yumruk vurmak suretiyle burnunu ve elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.
Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.
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