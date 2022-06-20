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Vahim zarar

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Vahim zarar
Vahim zarar

17.06.2022 tarihinde, saat 23:00 sıralarında, Gazimağusa’da, M.T(E-23),   Tuncay ÇETİN’in yüzüne yumruk vurmak suretiyle burnunu ve elmacık kemiğinin kırılmasına sebep olmuştur.

Bahse konu şahıs tutuklanmış olup, soruşturma devam etmektedir.

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