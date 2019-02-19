Vahim zarar zanlısı teminata bağlandı

Gazimağusa’da bir işyerinde tartıştıkları iş arkadaşlarının yüzüne yumruk vurmak suretiyle dişini kırıp burnunda çatlak oluşmasına neden olan U.K ve M.Y Polis tarafından tutuklanmış 17.2.19 da hakkında 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

16.2.19 tarihinde Gazimağusa’da bir işyerinde tartıştıkları iş arkadaşlarının yüzüne yumruk vurmak suretiyle dişini kırıp burnunda çatlak oluşmasına neden olan U.K ve M.Y Polis tarafından tutuklanmış 17.2.19 da hakkında 2 gün tutukluluk emri alınmıştı.

Genişletilen tahkikatta zanlı 2 olayda ilgisi olmadığı cihetle serbest bırakıldı. Zanlı 1 teminat maksatları bakımından bugün yargıç huzuruna çıkarıldı. Şikayetçinin şikayetini geri çekmesini de mahkemeye aktaran tahkikat memuru zanlının uygun teminatla serbest bırakılmasını talep etti.

Olguları değerlendiren yargıç KKTC de çalışma izinli bulunan zanlının KKTC dışına çıkışını yasaklayarak kimlik, pasaport ve seyahat belgelerini Polise teslim etmesi, 3000 TL nakdi teminat ödemesi, haftada 1 gün Polise ısbatı-ı vücut etmesi ve KKTC vatandaşı muteber bir kişinin 75000 TL şahsi kefaleti ile serbest kalmasını emretti. Teminat şartlarını yerine getiren zanlı ayni gün serbest bırakıldı.

(MHA)