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Valinin tatil sorusunu 'Yatacağım' diye yanıtlayan 5 yaşındaki Zeynep, mışıl mışıl uyuyor

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Yarıyıl tatiline girerken karne dağıtan Vali Türker Öksüz'ün "Tatilde ne yapacaksınız?" sorusuna "15 gün yatacağım" cevabını veren 5 yaşındaki Zeynep Gül Akça Salur, tatilini uyuyarak geçiriyor.
Valinin tatil sorusunu 'Yatacağım' diye yanıtlayan 5 yaşındaki Zeynep, mışıl mışıl uyuyor

Yolaçan Cumhuriyet İlkokulu'nda karne dağıtım törenine katılan Kars Valisi Türker Öksüz ile ana sınıfı öğrencisi 5 yaşındaki Zeynep Gül Akça Salur'un tatil sohbeti gülümsetmişti. Vali Öksüz karne dağıtım töreninde "Tatilde ne yapacaksın?" sorusunu yöneltince minik Salur, "15 gün evde mışıl mışıl uyuyacağım, erken kalkıyorum, annem ne zaman kaldırırsa o zaman kalkıyorum" cevabını vermişti.

Karnesini alan ve yarıyıl tatilinin büyük bölümünü uyuyarak geçiren minik Salur, öğle saatlerinde uyanıp ardından kahvaltısını yapıp oyunlar oynayarak tatilin tadını çıkarıyor.

 

Yarıyıl tatilini uyuyarak geçirdiğini anlatan Salur, "Tatilde uyuyorum, oyun oynuyorum, film izliyorum. Uyuyup geç kalkmak istiyorum, uyuyunca rahatlıyorum. Annem uyandırınca 'Ben uyuyacağım, tatildir' diyorum" şeklinde konuştu.

Uyumayı çok sevdiğini belirten ve "Kahvaltımı yaptım tekrar uyuyacağım" diyen minik Salur, "Uykum geliyor ne yapayım. Tatil bitince okula gidince arkadaşlarımla oynayacağım. Okullar açılınca yeterince uyuyamıyorum. Şimdi tatilimi uyuyarak geçiriyorum, keyif yapıyorum, mışıl mışıl uyuyabiliyorum. Büyüyünce de doktor olmak istiyorum herkesi hastalıktan kurtarmak istiyorum" ifadesini kullandı.

'ZEYNEP UYKUYU ÇOK SEVİYOR'

Zeynep Gül Akça Salur'un dedesi Gürbüz Salur yarıyıl tatilinde torunuyla güzel vakit geçirdiklerini anlattı.

Dede Salur, "Zeynep Gül'ün sorunu sabahları geç kalkmak, çok uyuyor, uykuyu çok seviyor, tatili uyuyarak geçiriyor." şeklinde konuştu.

Küçük kızın annesi Yeter Salur ise Zeynep'in tatili uyuyarak geçirdiğini belirterek, "Okula giderken zor uyanıyor, bazen ağlayıp uyanmak istemiyor ama okulunda da başarılı ve dersleri iyi" dedi.

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