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Vicdan tatile çıktı: Aracıyla devekuşlarını ezip kaçan adam aranıyor

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Avustralya'da yetkililer, bir videoda bilerek aracını devekuşlarının üzerine sürüp, birkaçını ezen sürücüyü arıyor
Vicdan tatile çıktı: Aracıyla devekuşlarını ezip kaçan adam aranıyor

İnternet üzerinden yayılan görüntüler büyük öfke yaratırken, yetkililer görüntülerin gerçek olduğunu düşünüyor.

Videodaki erkek sürücü, aracı toprak yoldaki devekuşlarına çarptıkça sevinç çığlıkları atıyor.

Yetkililer "korkunç bir zulmün kanıtı" olarak görülen videodaki sürücü hakkında halktan bilgi talep ettiler.

Hayvanlara Kötü Muameleyi Önleme Topluluğu RSPCA'den yapılan açıklamada "Tehdit altındaki yerel bir türün yaşam hakkına saygı gösterilmediği için bu tür davranışları şiddetle kınıyoruz" denildi.

41 saniyelik videodaki sürücünün yüzü görülüyor ve sesi de duyuluyor.

Sürücü "Bu harika, bunu da ezdim, bunu da" diyor.

Yetkililer videodaki sürücünün kimliğini tespit etmeye çalışıyor.Yetkililer videodaki sürücünün kimliğini tespit etmeye çalışıyor.

RSPCA henüz videonun nerede ve ne zaman çekildiğini tespit edemedi, ancak Güney Avustralya'dan gelen bir ipucunun incelendiği belirtildi.

Avustralya yasalarına göre ülkede hayvanlara zulmedenlere 4 yıla kadar hapis ve 50 bin Avustralya Doları para cezası verilebiliyor.

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