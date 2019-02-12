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Vietnam Savaşı'nın simgesi "Napalm Kızı"na barış ödülü

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Vietnam Savaşı'nın simgesi haline gelen fotoğraf karesinde yer alan Kim Phuc, Dresden Barış Ödülü'ne layık görüldü. Para ödülü, okul ve yetimhanelere destek veren Kim Phuc Vakfına gidecek.
Vietnam Savaşı'nın simgesi "Napalm Kızı"na barış ödülü

Vietnam Savaşı sırasında çekilen Pulitzer Ödül'lü fotoğrafta yer alan Kim Phuc Phan Pi, Dresden Barış Ödülü'ne layık görüldü. 55 yaşında olan Kim Phuc'un, UNESCO'ya desteği ve savaşın yaraladığı çocuklara yaptığı yardımlardan dolayı ödülü alacağı açıklandı.

2010 yılından bu yana verilen Dresden Barış Ödülü 10 bin euroluk bir para ödülünü içeriyor. Paranın, okullara, yetimhanelere ve tıbbi tesislere destek veren Kim Phuc'un vakfına gideceği belirtildi.

1972 yılında Associated Press haber ajansının fotoğrafçısı Nick Ut tarafından çekilen karede yer alan Kim Phuc, şu an Kanada'da yaşıyor.

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Kim Phuc Phan Pi fotoğrafçı Nick Ut ile birlikte (2014)

 

O dönem 9 yaşında olan Kim Phuc, Napalm bombasıyla düzenlenen saldırı sonrası korku içerisinde kaçarken görülüyor. 1973 yılında Pulitzer Ödülü alan fotoğraf Vietnam Savaşı'nı anlatan simge karelerden biri haline dönüşmüştü.

"Napalm kızı" lakaplı Kim Phuc, fotoğrafla ilgili Alman Haber Ajansı dpa'ya yaptığı açıklamada, "Yalnız kaldığımda, bakmamayı tercih ediyorum. Ancak benim barış için çalışmama olanak sağlıyor ve benim vizyonum da bu" diye konuştu.

Dresden Barış Ödülü'ne daha önce layık görülen isimler arasında Sovyetler Birliği lideri Mikhail Gorbachev ve Amerikalı insan hakları aktivisti Tommie Smith yer alıyor.

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