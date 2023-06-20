Volkan Demirel'den Fenerbahçe iddialarına yanıt

İsmi Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçen Volkan Demirel, 'Şu anki hedefim Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp Süper Lig'de mücadele etmesi' açıklamasını yaptı.

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lüftü Savaş ile teknik direktör Volkan Demirel, sponsorluk anlaşmasında bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre, ismi Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçen Volkan Demirel, geleceği hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Herkesin hayalleri ve hedefleri vardır" diyen Demirel, "Şu anki hedefim Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp Süper Lig'de mücadele etmesi" dedi.

Demirel, "Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama bu ilk hedefim Hatayspor. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapacağım" ifadelerini kullandı.