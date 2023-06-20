  • BIST 5.251,61
  • Altın 1468.013
  • Dolar 23.5609
  • Euro 25.7134
  • Lefkoşa 26 °C
  • Mağusa 24 °C
  • Girne 25 °C
  • Güzelyurt 24 °C
  • İskele 24 °C
  • İstanbul 21 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAAkdeniz'de 4.2 büyüklüğünde deprem

Volkan Demirel'den Fenerbahçe iddialarına yanıt

» »
İsmi Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçen Volkan Demirel, 'Şu anki hedefim Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp Süper Lig'de mücadele etmesi' açıklamasını yaptı.
Volkan Demirel'den Fenerbahçe iddialarına yanıt

TFF Başkanı Mehmet Büyükekşi, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lüftü Savaş ile teknik direktör Volkan Demirel, sponsorluk anlaşmasında bir araya geldi.

DHA'nın haberine göre, ismi Fenerbahçe teknik direktörlüğü için geçen Volkan Demirel, geleceği hakkında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. "Herkesin hayalleri ve hedefleri vardır" diyen Demirel, "Şu anki hedefim Hatayspor'un bu sene ayağa kalkıp Süper Lig'de mücadele etmesi" dedi.

Demirel, "Geleceğimle ilgili hayallerim ve hedeflerim var ama bu ilk hedefim Hatayspor. Bunun için elimden ne geliyorsa onu yapacağım" ifadelerini kullandı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Aziz Yıldırım'dan Ali Koç'a olağanüstü kongre çağrısı16 Haziran 2023 Cuma 15:58
  • Eybil Efendi Polis Futsal Turnuvası bugün başladı15 Haziran 2023 Perşembe 20:31
  • Fenerbahçe ve Başakşehir, PFDK’da14 Haziran 2023 Çarşamba 11:16
  • Lionel Messi, Dünya Kupası'na katılmayı düşünmüyor14 Haziran 2023 Çarşamba 09:35
  • PSG’nin yıldızı Mbappe, o iddiayı yalanladı!13 Haziran 2023 Salı 21:48
  • Enner Valencia Internacional ile 3 yıllık sözleşme imzaladı!13 Haziran 2023 Salı 13:29
  • Fenerbahçe'nin yeni hocası belli oldu13 Haziran 2023 Salı 09:35
  • Fenerbahçe, sezonun ilk transferini açıkladı: Ryan Kent12 Haziran 2023 Pazartesi 19:15
  • Fenerbahçe’de Jorge Jesus dönemi sona erdi12 Haziran 2023 Pazartesi 11:58
  • Yarı final programı açıklandı Kaynak: Yarı final programı açıklandı12 Haziran 2023 Pazartesi 11:11
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 - +90 533 851 38 51 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti