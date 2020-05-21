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Vuhan'da vahşi hayvan yemek yasaklandı

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Vuhan'da vahşi hayvan yemek yasaklandı
Vuhan'da vahşi hayvan yemek yasaklandı

Koronavirüs salgınının başlangıç yeri olan Çin'in Vuhan kentinde, vahşi hayvan ticaretinin yasaklanmasının ardından bu hayvanları avlamak ve yemek de yasaklandı.

Çin Global Times gazetesinin haberine göre yasak balık çeşitleri de dahil tüm vahşi hayvanların ve 'esaret altına yetiştirilen' tüm hayvanların tüketimini kapsıyor.

Yeni tip koronavirüsün kökeni hâlâ net olarak bilinmiyor ancak büyük olasılıkla bir yarasada ortaya çıktığı, oradan bir diğer vahşi hayvana ve sonra da insana geçtiği tahmin ediliyor.

Salgının Aralık ayında ortaya çıkmasından sonra Çin, Ocak ayında tüm vahşi hayvan ticaretini durdurmuştu.

Ancak vahşi hayvan etlerinin Çin ve başka ülke pazarlarında hâlâ satılmaya devam ettiği haberleri de geliyor.

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