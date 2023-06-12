Yakın Doğu Koleji öğrencisi Barkan Can Aykut, yüzmede Türkiye birincisi oldu

Yakın Doğu Koleji öğrencisi Barkan Can Aykut, Türkiye’de düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Finallerinde 50 metre kurbağalamada Türkiye birincisi oldu.

Yakın Doğu Koleji öğrencileri, Barkan Cem Aykut, Akman Tüzünkan, Erten Kasımoğlu ve Doruk Mani Türkiye’nin Bolu şehrinde düzenlenen Türkiye Okul Sporları Yıldızlar Finallerinde yüzme branşında Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni başarıyla temsil etti. 6-8 Haziran 2023 tarihlerinde düzenlenen finallerde, Yakın Doğu Koleji öğrencisi Barkan Cem Aykut, 50 metre kurbağalama kategorisinde 00:33.63’lük derecesiyle Türkiye birincisi oldu. Aykut, 2005 yılından beri bu başarıya ulaşan ilk KKTC’li öğrenci olma başarısını da gösterdi. 100 metre kurbağalama kategorisinde de 01:13.91’lik derecesiyle Türkiye üçüncüsü olan Aykut, bu derecesiyle KKTC 14 yaş rekorunun da yeni sahibi oldu. Aykut aynı zamanda 200 metre kurbağalama kategorisinde de Türkiye altıncısı oldu.

Barkan Cem Aykut, elde ettiği derecelerle 20-22 Temmuz 2023 tarihlerinden Giresun’da düzenlenecek Yaz Kupası Finalleri’nde yarışma hakkı da elde etti.

KKTC’yi temsil eden Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Akman Tüzünkan ise 50 ve 100 metre sırtüstü kategorilerinde elde ettiği 00:33.16 ve 01:14.76 dereceleriyle 12 yaş KKTC rekorlarını kırdı. Tüzünkan, bu iki kategorinin yanı sıra 200 metre sırtüstü ve 50 metre serbest kategorilerinde de Türkiye barajını geçerek, yarıştığı dört kategoride de gelecek yıl düzenlenecek Türkiye finallerine katılım hakkı elde etmiş oldu. Akman Tüzünkan aynı zamanda 1-2 Aralık 2023 tarihlerinde Türkiye’de düzenlenecek Ulusal Gelişim Projesi 12 Yaş Finallerinde de KKTC’y temsil edecek.

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Erten Kasımoğlu 50 ve 100 metre kelebek ile 100 ve 200 metre serbest kategorilerinde elde ettiği derecelerle bölgesel finallere katılma hakkı elde etti.

Türkiye Yüzme Federasyonu’nun düzenlediği yarışmalarda KKTC’yi temsil eden genç rekortmenler, yarışlara Yakın Doğu Üniversitesi Olimpik Yüzme Havuzu eğitmenlerinden Avni Cankurt antrenörlüğünde hazırlanmıştı.

Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan: “Yakın Doğu Koleji olarak öğrencilerimizin akademik başarılarını en üst seviye çıkaracak bir eğitim modeli uygularken, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda da kendilerini keşfetmeleri için bütün imkanlarımızla destek olmayı sürdürüyoruz.”

Yakın Doğu Koleji öğrencilerinin, Aralık 2022’de Türkiye Yüzme Federasyonu’nun İstanbul ve Samsun’da düzenlediği yüzme yarışlarında da KKTC’ye 2 Altın, 1 Gümüş ve 3 Bronz Madalya döndüklerini ayrıca kendi yaş kategorilerinde beş yeni rekor kırdıklarını hatırlatan Yakın Doğu Ortaokulu Müdürü Ömer Özkan, “Öğrencilerimizin geçen hafta Bolu’da düzenlenen Okul Sporları Yıldızlar Finallerinden de Türkiye şampiyonluğu ve KKTC rekorlarıyla dönmesi başarılarının tesadüf değil kalıcı olduğunu bir kez daha gösterdi” ifadelerini kullandı.

“Kazandıkları madalyalar ve kırdıkları rekorlarla göğsümüzü kabartan öğrencilerimizi gönülden tebrik ediyorum” diyen Özkan, “Yakın Doğu Koleji olarak öğrencilerimizin akademik başarılarını en üst seviye çıkaracak bir eğitim modeli uygularken, kültürel, sportif ve sosyal alanlarda da kendilerini keşfetmeleri için bütün imkanlarımızla destek olmayı sürdürüyoruz” dedi.