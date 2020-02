Yakın Doğu Üniversitesi 2019-2020 Güz Dönemi Yüksek Lisans ve Doktora Programlarından Mezun Olan Öğrenciler Diplomalarını Aldı…

Yakın Doğu Üniversitesi Sosyal Bilimler, Eğitim Bilimleri, Fen Bilimleri, Sağlık Bilimleri Enstitüleri’ne bağlı yüksek lisans ve doktora programlarından 2019-2020 Güz Döneminde mezun olan öğrenciler diplomalarını aldı.

Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi Büyük Salon’da gerçekleştirilen törene, Özay Günsel Çocuk Üniversitesi Rektörü Prof.Dr. Filiz Meriçli, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürleri, dekanlar, bölüm başkanları, öğretim elemanları, öğrenciler ve aileleri katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan törende, Atatürk Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği anabilim dalı öğretim elemanlarından Yrd. Doç. Dr. Erkan Sülün ve Uzm. Atakan Sarı tarafından müzik dinletisi sunularak, Kıbrıs Türk Halk Dansları gösterisi yapıldı.

Törende, Eğitim Bilimleri Enstitü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt, Türkçe konuşan öğrenciler adına Eğitim Bilimleri Enstitüsü, Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Doktora programı mezunu Dr. Nedime Karasel Ayda, yabancı öğrenciler adına ise Eğitim Bilimleri Enstitüsü Çevre Yönetimi Bilim Dalı Yüksek Lisans programı mezunu Suphi Salman birer konuşma yaptılar.

Prof. Dr. Altınay: “Disiplinler arası Çalışmalar Yürütüyoruz…”

Törenin açılış konuşmasını gerçekleştiren Eğitim Bilimleri Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Fahriye Altınay, Enstitülerin disiplinler arası bilimleri bir araya getiren nitelikli kadrosu ile bilime, etkiye duyarlı olarak hizmet verdiğini belirterek, amaçlarının yaşam boyu öğrenme çerçevesinde yenilikçi, dinamik, yaratıcı, toplum sorunlarını aydınlatan, yeniliklere yelpaze açabilen bireyler yetiştirmek olduğunu söyledi.

Prof. Dr. Altınay, “Yüksek öğretimde kaliteyi artırma yolunda araştırma ve geliştirmenin önemi büyüktür. Değerli mezunlar, bilim insanı olmada sürekli araştırma ve geliştirmeyi bir davranış bilimi haline getirerek, Yakın Doğu Üniversitesi adına bir meşale olma görevini üstlenerek gurur temsilcilerimiz olacaksınız. Araştırma ve geliştirmede temel taş olan enstitülerimizle bu anlamlı dönüm noktasında bilim insanı olma adına bizim yolumuz ve rehberliğimizde bize güvenerek ilerlediğiniz için tüm enstitüler adına teşekkür eder tebriklerimi sunarım” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Kurt; “Öğrencilerimiz geleceğe ışık olacaklar...”

Rektör yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ise, Yakın Doğu Üniversitesi’nde gelinen son nokta hakkında kısa bilgiler verdi.

Prof. Dr. Kurt, 2019 yılı içerisinde Yakın Doğu Üniversitesi akademisyenlerinin 813 uluslararası akademik etkinliğe katıldıklarını, Üniversitede 2019 yılı içerisinde 1142 akademik etkinliğin düzenlendiğini, üniversite öğretim elemanlarının uluslararası kongrelerde 864 bildiri sunduklarını belirterek, 2019 yılı içerisinde 1300’e yakın uluslararası makale yazıldığını vurguladı.

Öğrencilerin geleceğe ışık olacaklarının altını çizen Prof. Dr. Mustafa Kurt; “Öğrencilerimize yaşamları boyunca başarılar dilerim. Her zaman kendiniz gibi olun. Ne yaparsanız yapın kendinize güvenin, ezberleri bozmaya çalışın” diye konuştu.

“Yakın Doğu Üniversitesi’nden Mezun Olmanın Kıvancına Yaşıyoruz…”

Türkçe konuşan öğrenciler adına konuşmasını gerçekleştiren Eğitim Yönetimi Bilim Dalı Doktora programı mezunu Dr. Nedime Karasel Ayda da, Yakın Doğu Üniversitesinin büyük bir aile olduğundan bahsetti.

Ayda, “Bugün burada lisansüstü eğitimimizi tamamlarken ülkemizin en güçlü üniversitelerinden biri olan Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olmanın kıvancını yaşıyoruz. Yakın Doğu Üniversitesi, adada kıtalı gibi yaşama ilkesi ile bir çok akademisyen yetiştiren, her gün daha da büyüyen, öğrencisine her türlü imkanı sunan ve sadece bilgi işlemeyi değil, bilgiyi uygulayarak kullanma şansını da sunan büyük bir kurumdur. Öğrencilere burs olanakları ile eğitimde kaliteyi yükseltmek adına önemli adımlar atan Yakın Doğu Üniversitesi, gerek öğretim üyelerinin gerekse çalışanlarının emekleri, rehberlikleri ve yol göstericiliği ile bir üniversite ortamı dışında büyük bir ailedir. Üniversite sadece eğitimle sınırlı değildir. Bulunduğu ortama sahip olduğu vizyonu benimsemek, değerlerine sahip çıkarak onların bir parçası olmaktır. İşte bu yüzden bizler bu ailenin yetiştirdiği bireyler olmaktan her zaman onur duyacağız” sözlerini kullandı.

Diplomalar Takdim Edildi…

Konuşmaların ardından mezunlara diplomaları takdim edilmesiyle devam eden Mezuniyet Töreni, öğrencilerin keplerin fırlatılmasıyla sona erdi.