Yakın Doğu Üniversitesi, dört gün süren “Pazarlama Eğitim Kampı”na ev sahipliği yaptı

Dijital teknolojilerin hayatın vazgeçilmez bir parçası haline gelmesi ekonominin en önemli parçalarından biri olan pazarlamayı da büyük ölçüde değiştirdi. Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Marketing Bootcamp (Pazarlama Eğitim Kampı)” etkinliği alanın uzman akademisyenleri ve öğrencileri pazarlamanın geleceği masaya yatırıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi ve OSTİM Teknik Üniversitesi arasında imzalanan akademik iş birliği protokolü kapsamında iki üniversitenin iş birliğinde gerçekleştirilen ve dört gün süren etkinlikte, “Pazarlamada Değer Kavramı” ve “Gerilla Pazarlaması” konuları ele alındı.

“Pazarlamada Değer Kavramı” ve “Gerilla Pazarlaması” konuları ele alındı

Yakın Doğu Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu ile OSTİM Teknik Üniversitesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Pazarlama Bölüm Başkanı Prof. Dr. Elif Akagün Ergin’in katılımıyla düzenlenen etkinlikte ilk sunumu Yakın Doğu Üniversitesi Pazarlama Bölüm Başkanı Doç. Dr. Ahmet Ertugan, “Marketing Value/ Pazarlamada Değer Kavramı” üzerine yaptı. Yrd. Doç. Dr. Günay Sadıkoğlu’nun konuşmacı olarak yer aldığı ikinci gün ise “Consumer Psychology/ Tüketici Psikolojisi” konusu mercek altına alındı. Etkinliğin üçüncü gününde de “Guerilla Marketing/Gerilla Pazarlaması” sunumu ile Prof. Dr. Elif Akagün Ergin katılımcılarla bir araya geldi. Geniş bir katılım ve büyük ilgi ile gerçekleştirilen etkinlik, katılımcılara sertifikalarının takdim edildiği törenle sona erdi.

Düzenlenen etkinlikte, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Shadi Sabır, Happiness Agwoeu Odike, Elvis Onyedika Enwere, Günay Hacıvelioğlu ve Tülinsu Saraçoğlu ile OSTİM Teknik Üniversitesi’nden ise Hiba Alnur Ahmed, Belkiss Bouzaienne, Mohammed Ali Yonous Albokhait, Efe Ertürk isimli öğrenciler de katılımcı olarak yer aldı.

İş birliği, geliştirilecek sürecek!

Türkiye ve dünyanın farklı ülkelerinden pek çok üniversite ile akademik iş birlikleri yaptıklarını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, Ankara’da OSTİM Organize Sanayi Bölgesi’nde yer alan OSTİM Teknik Üniversitesi’nin de bu kurumlardan biri olduğunu söyledi. İki üniversite arasındaki akademik iş birliğini; yürütülecek inovasyon çalışmaları, akademik programlar, uluslararası çalıştaylar ve konferanslar ile daha ileriye taşımayı amaçladıklarına vurgu yapan Prof. Dr. Şanlıdağ, bu iş birliğinin her iki kurama da önemli bir bilimsel katkı sağlayacağına vurgu yaptı.

Yakın Doğu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı ve İşletme Bölüm Başkanı Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu ise öğrencilerin derslerde edindikleri kuramsal alt yapının kademik faaliyetlerle pekiştirilmesinin önemine dikkat çekerek, “OSTİM Teknik Üniversitesi ile iş birliği içerisinde düzenlediğimiz Pazarlama Eğitim Kampı bu yönüyle oldukça verimli geçti” dedi.