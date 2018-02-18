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Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necla Tuzcuoğlu, ''Başarılı 50 Kadın Arasında”

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Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Necla Tuzcuoğlu, ''Başarılı 50 Kadın Arasında”
Yrd. Doç. Dr. Necla Tuzcuoğlu; “Kahraman Türk Kadınlarından Şehit Şerife Bacı'nın İsmiyle Birlikte Anılmam Büyük Onur ”

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Necla Tuzcuoğlu, Kastamonu Dayanışma Derneği (KASDER) Kadınlar Kolu ve Şehit Şerife Bacı Platformu tarafından, kadınların gücü ve Şerife Bacı'nın manevi mirasçısı olan kadınlar arasından ödüle layık görülen başarılı 50 kadın arasında yer aldı.
Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İstanbul Beşiktaş Fulya Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen ödül töreninde, Yrd. Doç. Dr. Necla Tuzcuoğlu ödülünü, Türkiye İçişleri ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik ve eski Devlet Bakanı Murat Başesgioğlu'nun elinden aldı. 

Yrd. Doç. Dr. Necla Tuzcuoğlu ödül töreninde yaptığı konuşmada, Şehit Şerife Bacı'nın izinde manevi mirasçısı olarak seçilmesinin kendisi için çok büyük bir onur olduğunu söyledi.

Yrd. Doç. Dr. Tuzcuoğlu, “Ülkemizin var oluş destanını yazdığı Milli Mücadele yıllarında tarihe geçmiş Kahraman Türk Kadınlarından biri olan Şehit Şerife Bacı'nın izinde manevi mirasçısı olarak seçilmem ve adımın onun ismiyle birlikte yer alması benim için çok büyük bir onurdur. Bugüne kadar aldığım ödüllerin içinde benim için ayrı bir anlam ifade etmektedir” sözlerini kullandı.

Yrd. Doç. Dr. Tuzcuoğlu, “Bu kıymetli ödülü; aziz şehitlerimize, beni yetiştiren aileme, görev yaptığım üniversiteme armağan ediyorum,  sırada çok daha fazla çalışmak var. Her zaman, başarılı Türk kadınını temsil etmeye ve manevi mirasa layık olmaya çalışacağım. Bu ödüle layık görenlere ve emeği geçenlere sonsuz teşekkürler ediyorum” dedi.

Şehit Şerife Bacı Kahraman Türk Kadınlarının Sembolü 

Şehit Şerife Bacı Kurtuluş Savaşı'nın kahraman kadınlarından biridir. Kundaktaki bebeği ile birlikte cepheye mermi taşırken zorlu kış şartlarında tek sahip olduğu yorganını ıslanmasın diye cephane ve bebeğinin üzerine örtmüş ancak kendisi soğuktan donarak öldü. Ama cephaneyi askerlerin bulacağı çok yakın bir yere kadar getirmeyi başarmıştır. Bu her zaman Kastamonu halkının gurur duyduğu bir kahramanlık destanıdır ve Atatürk ile birlikte Şehit Şerife Bacı'nın dev bir anıtı Kastamonu'da bulunmaktadır. Şehit Şerife Bacı sadece Kastamonu değil Tüm kahraman Türk kadınlarının sembolüdür. 

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