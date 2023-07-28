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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, mutfak hizmetlerinin kalitesini de ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Sertifikası ile tescilledi

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Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, mutfak hizmetlerinin kalitesini de ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Sertifikası ile tescilledi
Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, mutfak hizmetlerinin kalitesini de ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Sertifikası ile tescilledi

Son teknoloji donanımı ve uzman hekim kadrosu ile sağlık hizmetlerinde fark yaratan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, tedavi gören misafirleri ile refakatçilerine, çalışanlarına ve tıp fakültesi öğrencilerine hizmet veren mutfağının kalitesini, ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi Sertifikası ile güvence altına aldı.  Hizmet kalitesinin sürdürülebilirliğini sağlamayı amaçlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, FQC (First Quality Certification) Global Sertifikasyon tarafından gerçekleştirilen denetimlerde hastane mutfağındaki tüm süreçleri ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Sertifikası ile sertifikalandırdı.

ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Yönetim Sistemi, gıdanın satın alınması, saklanması, hazırlanması, üretimi, sunumu ve tüketimi sırasında yapılan kontrollerle güven koşullarını sağlamayı, alınan tedbirlerle gıda güvenliğine yönelik tehditleri önlemeyi amaçlıyor. 

5 Nisan 2023 tarihinde başlayan sertifakalama süreci, 5 Temmuz 2023 tarihinde tamamlandı. Gıda güvenliği ekip liderinin yürüttüğü ve başdiyetisyenin destek verdiği proje kapsamında mutfak çalışanlarına eğitimler verildi. Sahada yapılan denetimlerle eksiklikler tespit edilerek giderilirken,  Gıda güvenliği ekip lideri koordinasyonunda beslenme ve diyetetik, satın alma, teknik destek hizmetleri ve dış hizmetler bölümleri ile aşçıbaşı tarafından yürütülen ortak çalışmalar sonucunda proje başarıyla tamamlandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Mutfağı günde 1.500 kişiye hizmet veriyor

Gıda güvenliği ekip lideri, diyetisyen, aşçıbaşı, aşçı yardımcısı, garson, servis elemanı, bulaşıkçı, depocu, temizlik personeli ve kasiyerden oluşan toplam 33 kişilik ekibiyle tedavi gören misafirleri ile refakatçilerinin yanı sıra çalışanlar ve öğrencilere de hizmet veren Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi mutfağında günde ortalama 1.500 kişiye hizmet veriliyor.

Mutfak hizmetlerinde, lezzet ve kalite dengesini gıda güvenliği ile birlikte sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi, sertifikalama sürecinde kurulan sistemle gıda güvenliği yönetimini teknolojik ve global değişimlere uyumlu hale getirerek sürdürülebilir bir hizmet kalitesi sunmayı hedefliyor.

Prof. Dr. Müfit C. Yenen: “Mutfağımızın kalitesini ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Sertifikası ile tescilleyerek sürdürülebilir kalite anlayışımızın gereğini yerine getirdik.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’nin, son teknolojik donanımı ve yetkin hekim kadrosu ile Kuzey Kıbrıs’ta dünya standartlarında sağlık hizmeti sunduğunu hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Müfit C. Yenen, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sağlık ihtiyaçlarını karşılamaya devam ederken sağlık turizmi ile tedavi olmak üzere ülkemize gelen pek çok misafirimize de hizmet sunuyoruz” dedi.

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi’de sadece sağlık hizmetlerinin değil sunulan bütün hizmetlerin en üst seviyede olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Yenen, “Hastalarımızdan, yakınlarına, çalışanlarımızdan öğrencilerimize kadar  günde ortalama 1.500 kişiye hizmet veren mutfağımızın kalitesini de ISO 22000:2018 Gıda Güvenliği Sertifikası ile tescilleyerek sürdürülebilir kalite anlayışımızın gereğini yerine getirdik” ifadesini kullandı.

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