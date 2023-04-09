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Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nden çiftlik hayvanı yetiştiricilerine özel kampanya

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Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi, sağlıklı ve verimli bir yetiştiricilik hedefiyle çiftlik hayvanı yetiştiricilerine özel kampanya başlattı!
Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi'nden çiftlik hayvanı yetiştiricilerine özel kampanya

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi, sağlıklı ve verimli bir yetiştiricilik hedefiyle çiftlik hayvanı yetiştiricilerine özel kampanya başlattı!

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi başlattığı kampanya ile tüm büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiricilerine; çiftlik ziyaretleri, beslenme hastalıkları, rasyon düzenlemede danışmanlık ve yem analizleri ile daha sağlıklı ve verimli bir yetiştiricilik için hizmet veriyor.

Tarihin her döneminde insanlık için büyük bir öneme sahip olan hayvan yetiştiriciliği, değişen iklim koşulları nedeniyle günümüzde ve gelecekte çok daha önemli bir hale geliyor. Hayvan yetiştiriciliğinin geleceğini belirleyecek en önemli noktalardan biri ise bilimsel yöntemlerle sağlanacak verimlilik artışı olarak öne çıkıyor.

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi Hayvan Besleme ve Beslenme Hastalıkları Anabilim Dalı iş birliği ile çiftlik hayvanı yetiştiricilerine yönelik başlatılan özel kampanya ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ndeki tüm büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan yetiştiricilerine daha sağlıklı ve verimli bir yetiştiricilik için destek verilmesi amaçlanıyor.

Toplam beş ayrı seçenek sunulan kampanyada; minimum altı ay boyunca ayda iki kez gerçekleşecek çiftlik ziyaretleri, yem analizleri, 24 saat içerisinde tüm besin ihtiyaçlarını ve buna ait olan karışımların oranlarının kontrolü olan rasyon düzenleme ve beslenme hastalıkları danışmanlığı ile daha sağlıklı ve verimli bir yetiştiricilik yapılmasının sağlanması amaçlanıyor.

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Dr. Mehmet İsfendiyaroğlu: “Düzenlediğimiz kampanya ile yetiştiricilerimize daha sağlıklı ve verimli bir yetiştiricilik için destek vermeyi amaçlıyoruz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi ve Yakın Doğu Üniversitesi Veteriner Hekimliği Fakültesi iş birliğinde çiftlik hayvanları yetiştiricilerine yönelik başlatılan özel kampanya ile ilgili bilgi veren Yakın Doğu Üniversitesi Hayvan Hastanesi Başhekimi Dr. Mehmet İsfendiyaroğlu, “Sürdürülebilir bir yaşam ve gıda arzı için hayvan yetiştiriciliği son derece önemli. Bu nedenle düzenlediğimiz kampanya ile yetiştiricilerimize daha sağlıklı ve verimli bir yetiştiricilik için destek vermeyi amaçlıyoruz” ifadesini kullandı.

Çiftlik hayvanlarının verimliliğini ve sağlığını belirleyen en önemli konuların düzenli sağlık kontrolleri ve bilinçli bir beslenme programı olduğunu söyleyen Dr. Mehmet İsfendiyaroğlu, “Başlattığımız kampanya beslenme ve yem analizleri, rasyon düzenleme ve çiftlik ziyaretleri gibi hizmetlerle çiftlik hayvanı yetiştiricilerimizin yanında olmayı amaçlıyoruz” dedi.

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