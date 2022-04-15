Yakın Doğu Üniversitesi mezunları, öğrencilerle buluştu

Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarından Kanal D Haber muhabiri Ertan Büyükahıska, TRT Ankara spor muhabiri Mehmet Ali Genç ve pek çok büyük prodüksiyonda yapım koordinatörü olarak görev alan İlhan Pak, deneyimlerini Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile paylaştı.

AD Scientific Index’in geçen hafta açıkladığı “Dünyanın En İyi Üniversiteleri 2022” sıralamasında, Avrupa’nın en iyi 250 üniversitesi arasında gösterilen ve listede açık ara KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak yer alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin 35 yıla varan eğitim hayatında mezun ettiği pek çok isim bugün bir çok alanda kamudan, özel sektöre farklı kurumlarda önemli roller üstleniyor.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi de medya sektöründe önemli roller üstlenen pek çok mezuna sahip. Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü ile İletişim Araştırmaları Merkezi iş birliğinde öğrencilerle buluşan Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi mezunları düzenlenen söyleşi, kariyer ve atölye çalışmaları ile deneyimlerini paylaşmak üzere geleceğin iletişimcileri olan öğrencilerle bir araya geldi.

Etkinlik kapsamında, Yakın Doğu Üniversitesi mezunlarından Kanal D Haber muhabiri Ertan Büyükahıska, TRT Ankara spor muhabiri Mehmet Ali Genç ve pek çok büyük prodüksiyonlarda yapım koordinatörü olarak görev alan İlhan Pak, deneyimlerini Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri ile paylaştı.

Alanlarında uzmanlaşan mezunlarla birlikte atölye ve söyleşiler gerçekleştirildi

Mezunlar ile yapılan etkinlikler kapsamında; Kanal D Haber Muhabiri Ertan Büyükahıska ile üç hafta süren doğru haber yazımı atölyesi ve kariyer geliştirme çalışmaları gerçekleştirildi. Sinema ve televizyon alanlarında pek çok büyük prodüksiyonda yapım koordinatörü olarak görev alan İlhan Pak ile mesleki tanıtım ve kariyer geliştirme etkinliği gerçekleştirilirken, TRT Ankara’da spor muhabiri olarak görev yürüten Mehmet Ali Genç de deneyimlerini iletişim öğrencileri ile paylaştı.

İletişim Araştırmaları Merkezi Başkanı Prof Dr. Fevzi Kasap koordinatörlüğünde devam eden bilimsel ve uygulamalı eğitim çalışmalarında Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri Dr. Serkan Fundalar, Yrd. Doç. Dr. Mustafa Ufuk Çelik, Yrd. Doç. Dr. Sinem D. Kasımoğlu ve öğretim görevlileri Zeyde Örek ile Murat Acaralp da görev aldı.