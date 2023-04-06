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Yakın Doğu Üniversitesi, mühendislik alanında Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitesi!

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Yakın Doğu Üniversitesi, mühendislik alanında KKTC’nin en iyisi, Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitesi!
Yakın Doğu Üniversitesi, mühendislik alanında Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitesi!

Yakın Doğu Üniversitesi, mühendislik alanında KKTC’nin en iyisi, Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitesi!

ABD’li US News & World Report’un yaymladığı “En İyi Global Üniversiteler 2022-2023” alan sıralamasında Yakın Doğu Üniversitesi, mühendislik alanında KKTC’nin en iyi üniversitesi ve Türkiye’deki en iyi vakıf üniversitesi olarak yer alıyor.

Eğitimden sağlığa, otomotivden turizme kadar pek çok alanda yayımladığı “en iyiler” sıralamalarıyla bilinen ABD merkezli US News & World Report’un dünyadaki en iyi üniversiteleri belirlediği “En İyi Global Üniversiteler 2022-2023” alan sıralamaları açıklandı. “Mühendislik” ve “Fizik” alanlarında dünya sıralamasına giren Yakın Doğu Üniversitesi, US News’in yayımladığı listede “Mühendislik” alanında KKTC’nin en iyi üniversitesi olarak gösterilirken Türkiye’nin de mühendislik eğitiminde en iyi vakıf üniversitesi olarak yer aldı.

Yakın Doğu Üniversitesi, mühendislikte vakıf üniversiteleri arasında Türkiye’de 1 numara!

ABD merkezli US News & World Report’un Web of Science’taki son beş yıllık verileri baz alarak dünyadaki en iyi üniversiteleri belirlediği “En İyi Global Üniversiteler 2022-2023” alan sıralamalarında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti üniversitelerine de Türkiye sıralamasında yer verildi. “Mühendislik” alanında dünya genelinde 1,118 üniversitenin sıralandığı listede Yakın Doğu Üniversitesi dünya genelinde ise 436’ıncı sırada gösterildi. Devlet üniversiteleri de dahil edildiğinde “Mühendislik” alanında, KKTC’nin en iyi üniversitesi ve Türkiye’nin en iyi dördüncü üniversitesi olarak yer alan Yakın Doğu Üniversitesi, vakıf üniversiteleri arasında ise Türkiye genelinde ilk sırada yer aldı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Seri üretim hazırlıklarına devam ettiğimiz GÜNSEL’imizin ilk modeli B9’un tam fonksiyonlu 13 prototipi, binlerce vatandaşımız tarafından test edildi ve tam not aldı. Bu başarı, global üniversite sıralamalarına da yansıyan mühendislik alanındaki gücümüzü gösteren en büyük gurur kaynağımızdır.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünyanın farklı ülkelerinden, Times Higher Education, AD Scientific Index, Shanghai Ranking gibi yükseköğretim derecelendirme kuruluşlarının yayımladığı global üniversiteler sıralamalarında pek çok alanda üst sıralarda yer alarak kendisini ispatladığını hatırlatan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “ABD merkezli US News & World Report’un En İyi Global Üniversiteler 2022-2023 alan sıralamalarında mühendislik alanında dünya genelinde 436’cı olurken Türkiye’nin en iyi vakıf üniversitesi olarak gösterilmemiz, Yakın Doğu Üniversitesi’nin dünya bilimindeki saygın yerini bir kez daha tescilledi” ifadesini kullandı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin yerli ve milli otomobili GÜNSEL’in temellerinin de Yakın Doğu  Üniversitesi Mühendislik Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren İnovasyon ve Bilişim Teknolojileri Araştırma Merkezi’nde atıldığını hatırlatan Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Seri üretim hazırlıklarına devam ettiğimiz GÜNSEL’imizin ilk modeli B9’un tam fonksiyonlu 13 prototipi, binlerce vatandaşımız tarafından test edildi ve tam not aldı. Bu başarı, global üniversite sıralamalarına da yansıyan mühendislik alanındaki gücümüzü gösteren en büyük gurur kaynağımızdır” dedi.

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