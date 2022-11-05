  • BIST 4.216,98
  • Altın 1003.611
  • Dolar 18.5655
  • Euro 18.4607
  • Lefkoşa 22 °C
  • Mağusa 23 °C
  • Girne 22 °C
  • Güzelyurt 20 °C
  • İskele 23 °C
  • İstanbul 23 °C
  • Ankara 18 °C
SON DAKİKAGüney'de AIDS’e neden olan HIV-1 virüsüne ilişkin 4 yeni rekombinant varyant keşfedildi

Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinden Cadılar Bayramı’nda halka ücretsiz karakter makyajı

» »
Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinden Cadılar Bayramı’nda halka ücretsiz karakter makyajı
Yakın Doğu Üniversitesi öğrencilerinden Cadılar Bayramı’nda halka ücretsiz karakter makyajı

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü öğrencileri, Cadılar Bayramı etkinliğinde Lefkoşa Surlariçi’nde öğretim görevlileri ile birlikte halka ücretsiz olarak birbirinden eğlenceli karakter makyajı yaptı.

Uygulamalı makyaj etkinliğinde, her yaş grubundan kişilere birbirinden farklı seçenekler ile tasarlanan yüz makyajı uygulamaları yapılırken, Cadılar Bayramı etkinliğine katılanlar, Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksekokulu Saç Bakımı ve Güzellik Hizmetleri Bölümü standına yoğun ilgi gösterdi.

Biryandan eğlenirken diğer yandan pratik yapma şansı yakalayan öğrenciler,  kendileri de cadılar bayramı konseptine uygun kıyafetleri ve makyajları ile geceye katıldılar.

Yakın Doğu Üniversitesi Meslek Yüksek Okulu Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy, cadılar bayramı etkinliği ile öğrencilerimize okulda aldıkları eğitimi uygulayarak tecrübe edindirmeyi amaçladıklarını söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Kıbrıs adasının son 1000 yılda yaşadığı iklim değişiklikleri, Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenecek seminerle gün yüzüneçıkacak31 Ekim 2022 Pazartesi 17:52
  • Yakın Doğu Koleji öğrencilerinden Avrupa Genelinde Gururlandıran Birincilikler30 Ekim 2022 Pazar 15:55
  • Sağlıklı bir beden için duruşunuzu koruyun!29 Ekim 2022 Cumartesi 18:35
  • Yakın Doğu Koleji Öğrencilerinden Anlamlı Hareket28 Ekim 2022 Cuma 16:48
  • Yakın Doğu Üniversitesi öğrencileri “Cumartesi Konserleri” ile coşacak!28 Ekim 2022 Cuma 15:33
  • “Egemenliğimiz ve yarattığımız değerler, bizi geleceğe taşıyacak olan başarılarımızdır”28 Ekim 2022 Cuma 08:36
  • YDÜ, PCR sonuçlarını saniyeler içinde analiz ederek tanı koyabilen yapay zeka geliştirdi!27 Ekim 2022 Perşembe 15:29
  • YDÜ Dünyanın En İyi İlk 175 Üniversitesi Arasında26 Ekim 2022 Çarşamba 10:22
  • YDÜ Veteriner Hekimliği Fakültesi’nde Yeni Gelen Öğrenciler Beyaz Önlüklerini Giydi25 Ekim 2022 Salı 15:24
  • ''Cumhuriyet Sergisi'' Yakın Doğu Üniversitesi'nde Açılacak24 Ekim 2022 Pazartesi 13:16
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : haber@detaykibris.com
    Haber Scripti