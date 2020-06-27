  • BIST 114.668
  • Altın 390,395
  • Dolar 6,8503
  • Euro 7,6897
  • Lefkoşa 36 °C
  • Mağusa 36 °C
  • Girne 31 °C
  • Güzelyurt 31 °C
  • İskele 36 °C
  • İstanbul 27 °C
  • Ankara 29 °C
SON DAKİKAUykuyu düzenleyen, stresi azaltan 6 koku

Yakın Doğu Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Yetenek Sınavı Ön Kayıtlar Sürüyor…

» »
Yakın Doğu Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Yetenek Sınavı Ön Kayıtlar Sürüyor…
Yakın Doğu Üniversitesi Resim-İş Öğretmenliği Yetenek Sınavı Ön Kayıtlar Sürüyor…

Yakın Doğu Üniversitesi 2020-2021Akademik eğitim yılı için, Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı yetenek sınav kayıtları sürüyor.

 

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Resim-İş Öğretmenliği Anabilim Dalı yetenek sınavına girmek isteyen adayların ön kayıtlarının devam ettiği bildirildi.

 

Resim-İş Öğretmenliği 2020-2021 Yetenek Sınavı Yönetmeliği

Resim-İş Öğretmenliği 2020-2021 Akademik yılı bölümüne giriş sınavı bu dönem pandemi nedeni ile online olarak gerçekleştirileceği belirtilen açıklamada, bölüme ilki 22 Haziran’da gerçekleşen giriş yetenek sınavının ikincisi Eylül 2020’de yapılacak ve giriş kriterleri aynı olacak.

Sınava Katılım Online Görüşme Üzerinden Yapılacak

Sınavlara katılım olarak ürün dosyası (portfolyo) ve online görüşme üzerinden (google meet) değerlendirlecek. Sınava katılacak olan öğrenciler belirtilen tarihlerde sınav sorumlusu ile online olarak görüşme yapacak. Online sınav görüşme öncesi öğrencilerin fatma.miralay@neu.edu.tr adresinden bölüm ile iletişime geçmesi ve sınava gireceklerini bildirmeleri gerekmektedir. Ayrıca giriş sınavı için gerekli olan ürün dosyasını fatma.mirala@neu.edu.tr adresinde en geç aşağıda verilen tarihlere kadar göndermeleri gerekmektedir.

Resim-İş Öğretmenliği Yetenek Sınavı Tarihi:

Sınav Tarihi:   14 Eylül 2020 Saat:10:00

 

Sınava Katılım Şartları ve Gerekli Bilgiler

Sınava katılacak olan her öğrenci için istenen gerekli dosya içeriklieri aşağıda belirtilmiştir;

1.      Çizim Dosyası

2.      Mezun olduğu okul diploması

3.      Katılımıcı kimlik bilgileri

 

Çizim Dosyası İçeriği:

1.      5 adet karakalem desen çizimi (insan figürü)

2.      2 adet natürmort çizimi (serbest teknik)

 

Kayıt Yapılabilecek Adresler:
Yurtdışında bulunan T.C yurttaşı adaylar, bulundukları illerdeki Yakın Doğu Üniversitesi Temsilciliklerine (http://aday.neu.edu.tr/turkiye-kayit-burolari/ ) veya KKTC ise Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığına; KKTC yurttaşı adaylar ise Yakın Doğu Üniversitesi Öğrenci İşleri Dairesi Başkanlığı’nda  ön kayıt yaptırabilecekler.

 

Daha detaylı bilgi almak için (0392) 680 20 00 (5110) no’lu numaradan sınav koordinatörlerine ulaşabilecekler. Ayrıca bölüm başkanı Yrd.Doç.Dr.Fatma Miralay ile “fatma.miralay@neu.edu.tr”  doğrudan bağlantı kurabilirler 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Yakın Doğu Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Kıbrıs Barış Harekatı Döneminde Aşkı Konu Alan Çalışmaları Web Of Science’ta İndekslenen Dergide Yayınlandı...18 Haziran 2020 Perşembe 18:55
  • Özay Günsel Çocuk Üniversitesi 2020 Yaz Dönemi Programları 22 Haziran’da Başlıyor17 Haziran 2020 Çarşamba 17:26
  • Sanatçı Kanat Bukezhanov, üç eserini sanatseverlerın beğenisıne sundu17 Haziran 2020 Çarşamba 17:15
  • Yaz Mevsiminde Cilt Bakımı Önerileri16 Haziran 2020 Salı 19:16
  • “Bayramdan Önce, Savaşçı ve Şaman” adını verdiği üç eserini sanatseverlerin beğenisine sundu15 Haziran 2020 Pazartesi 17:40
  • Yakın Doğu Üniversitesi Yine Bir İlke İmza Atarak Online Mezuniyet Törenleri Düzenliyor…15 Haziran 2020 Pazartesi 17:39
  • “Kuzey Kıbrıs’ta COVİD-19 ‘un Mevcut Durumu” Başlıklı Makale Dünya Sağlık Örgütü Bilim Dergisinde Yayınladı…14 Haziran 2020 Pazar 17:57
  • “Son Yol, Büyükbabanın Bahçesi ve Bıldırcın” adını verdiği üç eserini tuvale yansıttı14 Haziran 2020 Pazar 17:55
  • KKTC’nin Covid-19 ile mücadelesi DSÖ’nün bilimsel dergisinde yayınlandı14 Haziran 2020 Pazar 16:24
  • Sanatçı Muratjon Urmanov, Kıbrıs'ın tarihi mekanlarını tuvale resmetti13 Haziran 2020 Cumartesi 19:19
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti