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Yakın Doğu Üniversitesi XVI. Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi’nde Poster Ödülüne Layık Görüldü…

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Yakın Doğu Üniversitesi XVI. Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi’nde Poster Ödülüne Layık Görüldü…
Yakın Doğu Üniversitesi XVI. Tıbbi Biyoloji Ve Genetik Kongresi’nde Poster Ödülüne Layık Görüldü…

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi, Sağlık Meslek Yüksek Okulu, Genetik ve Kanser Tanı Araştırma Merkezi ve Tıp Fakültesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı öğretim üyeleri, Bodrum’da gerçekleşen uluslararası katılımlı XVI. Ulusal Tıbbi Genetik Kongresine katıldı. Kongrede, yapın sumumlarda Yakın Doğu Üniversitesi poster üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Dairesi Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, 450’yi aşkın biyoloji ve genetik biliminin öncü bilim insanlarının bir araya geldiği kongrede, Yakın Doğu Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Hastanesi Tıbbi Genetik Anabilim Dalı Başkanı ve Centre of Excellence ve Genetik ve Kanser Tanı-Araştırma Merkezi Başkanı Prof. Dr. Nedime Serakıncı “Keynote” konuşmacılar arasında yer alırken , Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Eda Becer sözlü sunum, Sağlık Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğçe Balcı Okcanoğlu ise poster sunumu yaptı.

Bu yıl 16.sını düzenlenen Tıbbi Biyoloji ve Genetik Kongrede, yabancı konuşmacılar ve davetli konuşmacıların yer aldığı paralel konferans ve panellerin dışında 99 serbest bildiri, 106 poster sunumunun yapıldığı kongrede, Prof. Dr. Nedime Serakıncı, “Hücre bazlı kanser tedavilerinin etkisini artımada tıbbi aromatik bitki ucucu yağlarının tedavi etkinliğini artırıcı rolü” başlıklı konuşmayı yaptı. Prof. Dr. Serakıncı kongrede ayrıca oturum başkanı ve Bilimsel Kurul Üyesi olarak da yer aldı.

Poster Üçüncülük Ödülü…

Kongrede yapılan sunumlarla birlikte poster, serbest bildiri, genç araştırmacı ve Prof. Dr. Altan Günalp ödülleri de sahiplerini buldu. Yakın Doğu Üniversitesi Sağlık Meslek Yüksek Okulu Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Tuğçe Balcı Okcanoğlu’nun Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Biyoloji anabilim dalı ile ortak yürütülen “Vs-5584, Ponatinib’in kronik miyoloid hücreleri üzerindeki anti-proliferatif etkisi artırır” adlı çalışmaları poster üçüncülük ödülüne layık görüldü.

Yakın Doğu Üniversitesi Eczacılık Fakültesi Biyokimya Anabilim Dalı öğretim üyesi Doç. Dr. Eda Becer de kongrede sözlü sunum yaptı.

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