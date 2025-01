Yakın Doğu Üniversitesi’nde Mezuniyet Coşkusu!

Kuzey Kıbrıs’tan Dünyanın Dört Yanına!

Yakın Doğu Üniversitesi’nde düzenlenen 2024-2025 Güz Dönemi Mezuniyet Törenlerinin ilkinde; 7 fakülteden 273 öğrenci mezuniyet coşkusu yaşadı. 143 ülkeden öğrencisi bulunan Yakın Doğu Üniversitesi mezunları, Kuzey Kıbrıs’ı dünyanın dört bir yanında temsil edecekler.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2024-2025 güz döneminde mezun olma hakkı kazanan öğrenciler düzenlenen törenlerle yeni yaşamlarına ilk adımlarını attı. İki oturumda gerçekleşen törenlerin ilkinde; Eczacılık, Hemşirelik, İktisadi ve İdari Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Turizm ve Ziraat fakültelerinden mezun olan 273 öğrenci büyük bir coşkuyla keplerini attı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; Müzik Öğretmenliği Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ ve Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Uzmanları Gözdem İlkay, Uzm. İmge Dinçer ve Müzik Öğretmenliği Oda Korusu tarafından müzik resitali verildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen ve yoğun katılımla gerçekleşen törene çok sayıda akademisyen, öğrenci ve öğrenci aileleri yer aldı. Törenin açılış konuşmasını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ yaptı. Türkçe programdan mezun öğrenciler adına Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümünden mezun Eylül Demir duygularını dile getirirken, yabancı programdan mezun öğrenciler adına ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi mezunu Annacynthia Alex Mariwa konuştu. Konuşmaların ardından; 219 lisans, 43 yüksek lisans ve 11 doktora mezunu toplamda 273 öğrenci büyük bir coşkuyla keplerini attı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Nerede olursanız olun, toplum için üretmeye ve insanlığa katkı sunmaya devam edin.”

Konuşmasına; 2024 yılında Türk Dil Kurumu ve Oxford Sözlüğü’nün seçtiği iki kavramı hatırlatarak başlayan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Türk Dil Kurumu, halkın oylarıyla ‘kalabalık yalnızlık’ kelimesini seçerken; Oxford Sözlüğü ise yine halkın oyları ile ‘beyin çürümesi’ anlamına gelen ‘brain rot’ ifadesini yılın kavramı ilan etti. Bu iki kelime de modern dünyanın ruh halini anlamamız açısından büyük bir önem taşıyor” dedi.

“Sanat, insanları birleştirip yalnızlıkları aşmalarını sağlarken; bilim, zihinsel çürümenin önüne geçiyor. Eğitim ise tüm bu unsurların temeli olarak bizi anlamlı bir geleceğe hazırlıyor” diyen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Nerede olursanız olun, toplum için üretmeye ve insanlığa katkı sunmaya devam edin. Çünkü bizler, yalnız olabiliriz; ama bu dünyada asla yalnız başına değiliz. Burası, yalnızca bir üniversite değil; aynı zamanda birlikte büyüyen, öğrenen ve gelişen bir ailedir. Bu ailenin bir parçası olarak, bağlarınızı asla koparmayın! Nerede olursanız olun buradaki kökleriniz, size güç vermeye devam edecek” dedi. Konuşmasının sonunda ailelere de seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Her zorluğu aşarken onların arkasında durdunuz, rehber oldunuz ve başarıya giden bu yolda onlara güç verdiniz. Onların başarısı, aynı zamanda sizin başarınızdır. Sizlere en içten teşekkürlerimizi sunuyoruz” dedi.

Eylül Demir: “Hepimizin ortak bir amacı var, o da geleceği daha iyi bir yer haline getirmek için çalışmak.”

“Bu yolculuğun başında hepimiz farklı hayaller ve umutlarla yola çıktık. Ancak bugün, ortak bir emeğin, çabanın ve kararlılığın sonucunda bir aradayız” ifadelerini kullanan Eylül Demir, “Gıda mühendisliği, sadece bir meslek değil, aynı zamanda insanlığa hizmet etme sorumluluğunu taşıyan bir alandır. Sağlıklı ve sürdürülebilir bir gelecek inşa etmemiz gereken bu çağda, aldığımız eğitimle bu sorumluluğu omuzlamaya hazırız” dedi.

Eğitim süresince birçok bilgiye eriştiklerini ve sadece teorik bilgilerle değil, aynı zamanda problem çözme, iş birliği yapma ve zorluklarla başa çıkma gibi becerilere de sahip olduklarını vurgulayan Eylül Demir, “Şimdi yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Hepimizin ortak bir amacı var, o da geleceği daha iyi bir yer haline getirmek için çalışmak. Umarım Ulu Önderimiz Atatürk!ün ‘Bilim yolunda başarı ile ilerlemek’ ilkesine uygun olarak hepimiz başarılı bir şekilde yolumuza devam ederiz” dedi.

Annacynthia Alex Mariwa: “Dünyada fark yaratacak liderler, düşünürler ve uygulayıcılar olalım.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nde eğitim göremenin ve mezun olmanın bir ayrıcalık olduğunu belirten Annacynthia Alex Mariwa, “Yakın Doğu Üniversitesi, sadece bir eğitim kurumu olmanın ötesinde, potansiyelimizi en üst seviyeye çıkarmamız için bizi besleyen, zorlayan ve ilham veren bir yer olmuştur” ifadelerini kullandı. “Mezuniyet, yalnızca akademik başarıları kutladığımız bir an değil, aynı zamanda sayısız çalışma saati, gece yarısı süren azim ve her birimizin gösterdiği kararlılığın bir yansımasıdır” ifadelerini kullanan Annacynthia Alex Mariwa, “Gelip geçmiş bütün bu anlara bir teşekkür borçluyuz” dedi. Mezun arkadaşlarına seslenen Annacynthia Alex Mariwa, “Yeni başlangıçların eşiğinde dururken, öğrendiğimiz dersleri taşımaya devam edelim. Belirsizlikle karşılaştığımızda cesur olalım, zorluklarla karşılaştığımızda yenilikçi olalım ve her işimizde şefkatle hareket edelim. Dünyada fark yaratacak liderler, düşünürler ve uygulayıcılar olalım. Bu kurumun kapılarından çıkarken, bir amaç duygusu ve mükemmeliyet taahhüdüyle çıkalım” dedi.