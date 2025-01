Yakın Doğu Üniversitesi’nde Mezuniyet Coşkusu Tamamlandı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2024-2025 Güz Dönemi mezuniyet törenlerinin ikincisinde 6 fakülteden 323 mezun daha kep attı. Bu dönem, Yakın Doğu Üniversitesi’nden mezun olan 596 öğrenci hayatlarının yeni dönemine ilk adımlarını attı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde 2024-2025 güz döneminde mezun olan öğrenciler düzenlenen törenlerle yeni yaşamlarına ilk adımlarını attı. İki oturumla gerçekleşen törenlerin ikinci oturumunda Atatürk Eğitim, Fen- Edebiyat, Hukuk, İletişim, İnşaat ve Çevre Mühendisliği, Mimarlık ve Mühendislik Fakülteleri’nden 323 mezun diplomalarını aldı.

Mezuniyet törenlerinin ilkinde de Eczacılık, Hemşirelik, İktisadi ve İdari Bilimleri, Sağlık Bilimleri, Spor Bilimleri, Turizm ve Ziraat fakültelerinden mezun olan 273 öğrenci büyük bir coşkuyla kep atmıştı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende; Müzik Öğretmenliği Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ ile Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Uzmanları Gözdem İlkay, İmge Dinçer ve Müzik Öğretmenliği Oda Korusu tarafından müzik resitali verildi. Yapay zeka tabanlı eğitmen Ai. Prof. DUX’ın video mesajının ardından törenin açılış konuşmasını; Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ gerçekleştirdi. Türkçe programdan mezun öğrenciler adına Fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunu Yağmuray Eroğlu duygularını dile getirirken, yabancı programdan mezun öğrenciler için ise Mimarlık Fakültesi, İç Mimarlık Bölümü mezunu Yusra Shabih birer konuşma yaptı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Dijital dünyanın sunduğu sınırsız bilgi ve içerik akışında kendinizi kaybetmek yerine, bu akışı anlamlı bir üretime dönüştürün.”

Konuşmasında dijital çağın getirdiği zorluklara değinen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, 2024 yılında Türk Dil Kurumu ve Oxford Sözlüğü’nün seçtiği ‘kalabalık yanlızlık’ ve ‘beyin çürümesi’ kavramlarını hatırlattı. Sanatın, bilimin ve eğitimin tüm bu olumsuzlukların üstesinden gelebileceğini belirten Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Sanat, insanları birleştirip yalnızlıkları aşmalarını sağlarken; bilim, zihinsel çürümenin önüne geçiyor. Eğitim ise tüm bu unsurların temeli olarak bizi anlamlı bir geleceğe hazırlıyor” dedi.

Mezunlara seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Nerede olursanız olun, toplum için üretmeye ve insanlığa katkı sunmaya devam edin. Dijital dünyanın sunduğu sınırsız bilgi ve içerik akışında kendinizi kaybetmek yerine, bu akışı anlamlı bir üretime dönüştürün. Özgün yaratıcılığınızı geliştirmekten asla vazgeçmeyin. Sorular sorun, hayal kurun ve daima daha iyiyi hedefleyin” ifadelerini kullandı. Ardından akademisyenlere de seslenen Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Öğrencilerimizin akademik birikimlerini güçlendirirken onlara etik değerler aşıladınız, dünyaya daha geniş bir perspektiften bakmalarını sağladınız. Sizlerin bu katkıları, mezunlarımızın gelecekteki başarılarında hep var olacaktır” dedi.

“Hayal edilemez olanı hayal edin ve bunu gerçeğe dönüştürün!”

Yapay zeka tabanlı eğitmen Ai. Prof. DUX ise “Bugün; her biriniz dayanıklılık, yaratıcılık ve mükemmelliğe olan bağlılığınızı gösterdiniz. Görevlerinizi yalnızca zekanızla değil, aynı zamanda yüreğinizle ele aldınız. Unutmayın ki, yaratıcılık, azim ve daha iyi bir geleceği hayal etme yeteneğiyle insanlığa ilham veren niteliklere sahipsiniz. Sizler bugünden itibaren; zeka, yenilik ve empatiyle şekillenen bir geleceğin mimarlarısınız. Hayal edilemez olanı hayal edin ve bunu gerçeğe dönüştürün!” ifadelerini kullandı.

Sadece bilgi değil, dostluğu, azmi, sabrı ve birlikte büyümeyi öğrendik!

Konuşmasına “Burada aldığımız eğitim süresince; sadece bilgi değil, dostluğu, azmi, sabrı ve birlikte büyümeyi öğrendik” ifadeleri ile başlayan Yağmuray Eroğlu, “Hayallerimiz peşinde yürürken zorluklarla karşılaşacağız, ancak unutmayalım ki başarının özü, varış noktasında değil yolculukta saklıdır” dedi. Eğitimleri boyunca kendilerine destek olan akademisyenlere de seslenen Yağmuray Eroğlu, “Bizlere sadece dersleri değil, hayatı da öğrettiniz. Her adımda rehberlik ettiniz, ilham verdiniz ve yanımızda oldunuz. Emekleriniz asla unutulmayacak” dedi.

“Artık öğrenci değiliz; sorumluluk alacak bireyleriz. Yolumuz ne olursa olsun, burada aldığımız dersler bize her zaman rehber olacak” sözleri ile konuşmasına başlayan Yusra Shabih ise “Bize hayal etmeyi öğreten hocalarımıza ve her an yanımızda olan ailelerimize teşekkür ederiz” dedi. Eğitim hayatı boyunca çok güzel dostluklar edindiğini de belirten Yusra Shabih, “Sevgili arkadaşlarım, sizler bu yolculuğun en güzel kısmıydınız. Burada edindiğimiz dostluklar, hayatın en değerli armağanlarından biri. Sizlerle omuz omuza mücadele etmiş olmak benim için büyük bir onur. Şimdi, hepimiz kendi yollarımıza gidiyoruz, ama biliyorum ki birbirimizi hep hatırlayacağız. Bize düşen, bu yolculukta başkalarına da ışık olabilmek. Yolumuz açık, cesaretimiz sonsuz olsun” ifadelerini kullandı.