Yakın Doğu Üniversitesi'nde saç renklendirme eğitimi verildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, Saç Bakım ve Güzellik Hizmetleri Bölümü Başkanı Yrd. Doç. Dr. Yeşim Üstün Aksoy öncülüğünde Büyük Kütüphane Salon 3'te düzenlenen etkinlikte, Loreal Profesyonel Eğitmeni Ferhat Demir, birinci ve ikinci sınıf öğrencilerine saç renklendirme üzerine eğitim verdi.

Renklendirme, bakım ve boyama teknikleri ile ilgili işlemleri estetik yorum katarak yapmaları için bilgi ve becerilerini öğrencilere anlatan Demir, cilde ve saçın yapısına zarar vermeden saça boya uygulaması, saçların rengini açması, saça röfle uygulaması, saç bakım kozmetiklerinin tedarik edilmesi ve hijyenle ilgili bilgiler aktardı.

Düzenlenen eğitimle ilgili açıklama yapan Yrd. Doç. Yeşim Üstün Aksoy seminerlerin öğrencilerin gelişimi için önemine işaret etti. Yrd. Doç. Aksoy, öğrencilerin sadece güzellik eğitimi değil, saç eğitimi de görerek bu alanda öğrencilerin gelişmesine olanak sağladıklarını, seminer ve atölye çalışmalarına devam edeceklerinin altını çizdi.