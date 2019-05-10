Yakın Doğu Üniversitesi'nde uluslararası sanat etkinliği

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi’nin etkinlikleri kapsamında düzenlenen 10. AKADEMİADA Sanat Akademisi’ne katılan sanatçıların, Kıbrıs Modern Sanat Müzesi için özel olarak hazırladığı eserlerin sergileneceği “10. Akademiada Heykel Sergisi”nin açılışı Başbakan Tufan Erhürman tarafından yapılacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, 14 heykel sanatçısı tarafından üretilen heykellerin sergileneceği serginin açılışı, 13 Mayıs 2019 Pazartesi günü, saat 10.30’da, Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Sergi Salonu’nda yer alacak.

Yakın Doğu Üniversitesi Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi ve Kıbrıs Modern Sanat Müzesi işbirliği ile bu yıl 10’uncusu gerçekleştirilen 10. AKADEMİADA Sanat Akademisi için Pamukkale Üniversitesi’nden Ahmet Özer, Ceren Tekin Karagöz, Akdeniz Üniversitesi’nden Tamay Uysal, Oğuzcan Genç, Mukaddes Dönmez, Yakın Doğu Üniversitesi’nden Evrim Ergün, Raif Dimililer ile akademisyen sanatçılar 15 gün boyunca çalıştaylara katılarak sergi için eserlerini oluşturdular.

Akademiada X. Uluslararası Sanat Akademisi Sergisi’nde çalıştaya katılan sanatçılara ek olarak, Faruk Manici, Kübra Türkmenoğlu, Ferit Yazıcı, Özcan Karakoç, Hacettepe Üniversitesin’den Ayhan Yılmaz, Anadolu Üniversitesi’nden Nuriye Uz ve Barış Bozok’un eserleri sanatseverlerin beğenisine sunulacak.

Bu yıl için çalışma alanı “Heykel” sanat dalı olan sergi, hafta içi 08-17.00 saatleri arasında 23 Mayıs 2019 tarihine kadar izlenebilecek.