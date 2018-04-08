  • BIST 114.738
  • Altın 173,544
  • Dolar 4,0452
  • Euro 4,9655
  • Lefkoşa 18 °C
  • Mağusa 18 °C
  • Girne 18 °C
  • Güzelyurt 15 °C
  • İskele 18 °C
  • İstanbul 13 °C
  • Ankara 16 °C
SON DAKİKAKıb-Tek Yönetim Kurulu: "Enterkonnekte her iki kesimin de faydasına"

Yakın Doğu Uzatmada Sürprize İzin Vermedi: 83-76

» »
Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 25. haftasında deplasmanda Adana ASKİ takımı ile karşılaşan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol takımı, 71-71 eşitlikle uzatmaya giden maçtan  76-83 galip ayrıldı.
Yakın Doğu Uzatmada Sürprize İzin Vermedi: 83-76

Yakın Doğu Üniversitesi bu maçla galibiyet sayısını 23’e çıkararak ligin son haftasına, sezon boyunca aldığı 2 mağlubiyetle, en fazla sayı atan ve en az sayı yiyen takım olarak lider girdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Adana Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi Sandrine Gruda, Courtney Vandersloot, Bahar Çağlar, Quanitra Hollignsvorth, Olcay Çakır Turgut beşiyle çıktı. Maçta ilk üç periyot 15-21, 27-35, 48-57 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçilirken son periyotta 71-71 eşitlikle sona eren maç uzatmaya gitti. Uzatma sonucunda da Yakın Doğu Üniversitesi sadece 5 sayı izin verdiği rakibini 76-83’lük skorla yenerek maçı kazanan taraf oldu. 

İlk periyodu Kayla McBride’ın skor liderliğinde 15-21 önde kapatan Yakın Doğu Üniversitesi, Quanitra Hollingsworth ve Sandrine Gruda’nın da devreye girmesi ile ilk yarı sonunda fazla zorlanmadan soyunma odasına önde girdi (27-35).

Maçın ikinci yarısında rakibiyle aradaki farkı 10 sayı civarında tutan Yakın Doğu Üniversitesi, etkili oyunuyla 3. periyodu da 48-57 önde kapatan taraf oldu.

Maçın boyunca toplamda 29 sayı üreten Courtney Williams ile farkı kapatan ev sahibi Adana ASKİ maçın bitimine 1 dakika kala skora dengeyi getirmeyi başardı (69-69). Maçın son 29 saniyesine 71-69 önde giren Adana ASKİ oldu. Ancak Quanitra Hollingsworth’un bulduğu sayı ile rakibine izin vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi skoru eşitledi. Uzatmaya giden maçın ekstra 5 dakikalık bölümünde Kayla McBride ile birlikte Bahar Çağlar ve Olcay Çakır Turgut’un sayıları ile üstünlüğü yeniden kuran Yakın Doğu Üniversitesi sahadan 76-83 galip ayrılarak ligi lider bitirmek için Hatay BŞB ile girdiği yarışta avantajını kaybetmedi.

Öne Çıkanlar…

Adana ASKİ’de; Courtney Williams 29 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, Donette Je Mıchelle Snow 18 sayı, 17 ribaunt, Marina Bas 1 4sayı, 10 ribaunt, Ceyda Sinan 8 sayı, Melike Bakırcıoğlu 4 sayı, 4 ribaunt ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Kayla McBride 24 sayı, 7 ribaunt, Quanitra Hollingsvorth 15 sayı, 11 ribaunt,  Sandrine Gruda 13 sayı, 10 ribaunt, Courtney Vandersloot 10 sayı, 11 asist, Elin Elebrink 7 sayı, 3 asist,  Bahar Çağlar 6 sayı, 2 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 5 sayı, 3 ribaunt kaydetti.  

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
Diğer Haberler
  • Engelsiz yüreklerin Avrupa gururu11 Mart 2018 Pazar 17:45
  • YDÜ Fransa’da Final Four İçin Galibiyet Arayacak…06 Mart 2018 Salı 20:47
  • Fenerbahçe: 66 - Yakın Doğu Üniversitesi: 6504 Mart 2018 Pazar 18:28
  • Türkiye Kupası YDÜ’nün: 86-7925 Şubat 2018 Pazar 16:59
  • YDÜ BOTAŞSpor’la Karşılaşıyor 22 Şubat 2018 Perşembe 13:44
  • YDÜ'nün büyük gururu06 Şubat 2018 Salı 13:16
  • YDÜ, Play-Off’a lider gidiyor: 93-7131 Ocak 2018 Çarşamba 20:33
  • Yakın Doğu Üniversitesi Canik’e Potayı Göstermedi…28 Ocak 2018 Pazar 19:36
  • YDÜ'den bir Fenerbahçe klasiği: Fenerbahçe: 65 - YDÜ: 7625 Ocak 2018 Perşembe 18:03
  • YDÜ Mersin deplasmanında19 Ocak 2018 Cuma 12:33
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti