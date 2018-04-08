Yakın Doğu Uzatmada Sürprize İzin Vermedi: 83-76

Yakın Doğu Üniversitesi bu maçla galibiyet sayısını 23’e çıkararak ligin son haftasına, sezon boyunca aldığı 2 mağlubiyetle, en fazla sayı atan ve en az sayı yiyen takım olarak lider girdi.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Adana Atatürk Spor Salonu’nda oynanan maça, Yakın Doğu Üniversitesi Sandrine Gruda, Courtney Vandersloot, Bahar Çağlar, Quanitra Hollignsvorth, Olcay Çakır Turgut beşiyle çıktı. Maçta ilk üç periyot 15-21, 27-35, 48-57 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçilirken son periyotta 71-71 eşitlikle sona eren maç uzatmaya gitti. Uzatma sonucunda da Yakın Doğu Üniversitesi sadece 5 sayı izin verdiği rakibini 76-83’lük skorla yenerek maçı kazanan taraf oldu.

İlk periyodu Kayla McBride’ın skor liderliğinde 15-21 önde kapatan Yakın Doğu Üniversitesi, Quanitra Hollingsworth ve Sandrine Gruda’nın da devreye girmesi ile ilk yarı sonunda fazla zorlanmadan soyunma odasına önde girdi (27-35).

Maçın ikinci yarısında rakibiyle aradaki farkı 10 sayı civarında tutan Yakın Doğu Üniversitesi, etkili oyunuyla 3. periyodu da 48-57 önde kapatan taraf oldu.

Maçın boyunca toplamda 29 sayı üreten Courtney Williams ile farkı kapatan ev sahibi Adana ASKİ maçın bitimine 1 dakika kala skora dengeyi getirmeyi başardı (69-69). Maçın son 29 saniyesine 71-69 önde giren Adana ASKİ oldu. Ancak Quanitra Hollingsworth’un bulduğu sayı ile rakibine izin vermeyen Yakın Doğu Üniversitesi skoru eşitledi. Uzatmaya giden maçın ekstra 5 dakikalık bölümünde Kayla McBride ile birlikte Bahar Çağlar ve Olcay Çakır Turgut’un sayıları ile üstünlüğü yeniden kuran Yakın Doğu Üniversitesi sahadan 76-83 galip ayrılarak ligi lider bitirmek için Hatay BŞB ile girdiği yarışta avantajını kaybetmedi.

Öne Çıkanlar…

Adana ASKİ’de; Courtney Williams 29 sayı, 11 ribaunt, 4 asist, Donette Je Mıchelle Snow 18 sayı, 17 ribaunt, Marina Bas 1 4sayı, 10 ribaunt, Ceyda Sinan 8 sayı, Melike Bakırcıoğlu 4 sayı, 4 ribaunt ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Kayla McBride 24 sayı, 7 ribaunt, Quanitra Hollingsvorth 15 sayı, 11 ribaunt, Sandrine Gruda 13 sayı, 10 ribaunt, Courtney Vandersloot 10 sayı, 11 asist, Elin Elebrink 7 sayı, 3 asist, Bahar Çağlar 6 sayı, 2 ribaunt, Olcay Çakır Turgut 5 sayı, 3 ribaunt kaydetti.