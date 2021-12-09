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Yanardağ 2 Bin 881 Binayı Sildi Süpürdü! Yanardağın Yarattığı Zarar 840 Milyon Euro

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Yanardağ 2 Bin 881 Binayı Sildi Süpürdü! Yanardağın Yarattığı Zarar 840 Milyon Euro
Yanardağ 2 Bin 881 Binayı Sildi Süpürdü! Yanardağın Yarattığı Zarar 840 Milyon Euro

Kanarya Adaları grubundan La Palma Adası'nda 82 gündür aktif olan Cumbre Vieja Yanardağı'ndan çıkan lavlar 2 bin 881 binayı yok etti. Yıl sonuna kadar söneceği tahmin edilen yanardağ adada 840 milyon eurodan fazla zarara neden oldu.

Avrupa Birliğinin (AB) uydu gözlemevi programı Cobernicus'un verilerine göre Cumbre Vieja Yanardağı'nın püskürttüğü lavlar, 82 günde çoğu ev olmak üzere 2 bin 881 binayı yok ederken 158 binada kısmi hasara neden oldu.

OLİMPİK HAVUZU DOLDURACAK KADAR LAV

Kanarya Adaları'nda 50 yıl sonra aktif hale geçen ilk volkan olan Cumbre Vieja, bugüne kadar 28 bin olimpik havuzu dolduracak 94 milyon metreküp lav püskürttü.

 

Yanardağ 2 bin 881 binayı sildi süpürdü! 82 gündür aktifin zararı 840 milyon euro

Lavlar, yanardağ çevresinde 1182 hektarlık alanı kaplarken denize dökülen alanda 48 hektarlık delta oluşturdu.

Son iki gündür yanardağın ağızlarından lav çıkmasa da patlamaların devam ettiği, gaz yayılımının sürdüğü görülüyor.

Bölgeden tahliye edilen 6 binden fazla kişinin çoğunun başka evlere geçtiği La Palma Adası'nda, 555 kişi otellerde konaklamaya devam ediyor.

ZARAR YÜZ MİLYONLARCA EURO

Diğer yandan Kanarya Adaları özerk yönetiminden yapılan açıklamalarda, volkanın turizme dayanan ada ekonomisine verdiği zararın 840 milyon euroyu geçtiği bildirildi.

Yetkililer, lavların La Palma altyapısında 228 milyon euroluk, ağırlıklı muz ve avokado üretiminin yapıldığı tarım sektöründe de 200 milyon euroluk zarara neden olduğunu, yanan binalardaki zararın ise 165 milyon euroyu bulduğunu açıkladı.

Volkanın aktif olmasının etkisiyle yaklaşık 3 aylık dönemde adada 6 binden fazla deprem meydana gelirken bölgedeki tüm projeler de durduruldu.

Uzmanlar, volkanın yıl sonuna kadar sönebileceğini tahmin ediyor.

İlk defa aktif duruma geçtiği için henüz resmi adı konulmayan volkan basın, halk ve uzmanlar tarafından bölgedeki doğal parka verilen isim olan Cumbre Vieja şeklinde adlandırılıyor.

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