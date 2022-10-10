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Yangının nedeni belli oldu

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Gazimağusa serbest liman Bölgesinde meydana gelen yangının, içerisinde yurt dışından ithal edilen alkollü içkilerin depolandığı Maddox isimli iş yerine ait depo olduğu tespit edilmiştir.
Yangının nedeni belli oldu

Gazimağusa serbest liman Bölgesinde meydana gelen yangının, içerisinde yurt dışından ithal edilen alkollü içkilerin depolandığı Maddox isimli iş yerine ait depo olduğu tespit edilmiştir.  

Yangın söndürme çalışmaları devam ediyor.

 

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