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Yarın yer yer yağmur bekleniyor

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Meteoroloji Dairesi, yağışlı havanın yarın öğleye kadar yer yer sağanak şeklinde süreceğini duyurdu.
Yarın yer yer yağmur bekleniyor

Meteoroloji Dairesinin, 19 Nisana kadar olan hava tahmin raporuna göre,  yarın öğleye kadar yer yer yağmur bekleniyor, periyodun geriye kalan kısmı az bulutlu olacak.

Hava sıcaklığının ise, periyodun ilk yarısı, iç kesimler ve sahillerde 21-24 derece olması, ikinci  yarısında ise  26-29 dereceye  kadar çıkması bekleniyor.

Rüzgarın ise periyodun ilk günleri Güney ve Batı yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli, diğer günlerde ise Kuzey ve Dogu yönlerden orta kuvvette eseceği öngörülüyor.

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