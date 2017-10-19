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YDP, Girne’de ilk kitle toplantısını yaptı

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YDP, Girne’de ilk kitle toplantısını yaptı
Yeniden Doğuş Partisi (YDP) dün akşam Girne’de ilk kitle toplantısını yaptı.

Partiden verilen bilgiye göre, toplantıda YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Sencer, Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay, Genel Sekreter Yardımcısı Okan Erdemsiz ve Girne İlçe Başkanı Zeki Yılmaz konuştu.

ZAROĞLU

YDP Genel Sekreteri Bertan Zaroğlu, 1985’te kurulan Yeni Doğuş Partisi’nin devamı olmaktan gurur duyduklarını kaydederek,” 1992’de söndürülen meşaleyi yeniden yaktık. Hedefe kilitlendik. Meşaleyi zirveye taşımak bizim omuzlarımızdaki görev. 25 yıl insanımızla pinpon topu gibi oynadılar. Gittiğimiz her yerde misafirdik. Artık ev sahibiyiz. Bir evimiz, sıcacık yuvamız, herkese yetecek kadar büyük kocaman bir gönlümüz var. Başka yerde misafir olmaya devam edenler bir kez daha düşünmeli” dedi.

Başka partiyle ittifak kuracakları söylentilerini de cevaplayan Zaroğlu, “Biz halkla ittifak yaptık, iktidara yürüyoruz” ifadesine yer verdi.

SENCER

YDP Genel Başkan Yardımcısı Sunalp Sencer, “Birileri partiye ayrımcı damgası vurmak için çırpınıyor, yetmiyor masa başında sahte anketler yaparak YDP’yi ya baraj altı gösteriyor ya da yok sayıyor. Korkunun ecele faydası yok. YDP’den korkanlar YDP iktidarına şimdiden alışsınlar” dedi.

Sencer, milletvekili adaylığı için ilk başvuruyu kendisinin yaptığını söyleyerek, “YDP’de Türkiyeli Kıbrıslı yok. Kıbrıslı Türk var” dedi.

BAY

Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Ünal Bay, “1992’de meşale söndürüldüğünde kahrolmuştuk. Yıllarca kapı kapı dolaştık kendimize sıcak bir yuva aradık. Her yerde misafir olduk. Ne ev sahiplerimiz bizi benimsedi ne de biz oraya evimiz diyebildik. Artık kendi evimizdeyiz. Bu saatten sonra ölsem gam yemem” dedi.

ERDEMSİZ

Genel Sekreter Yardımcısı Okan Erdemsiz de konuşmasında, “Bu cumhuriyeti birlikte kurduk. Hepimiz kurucu vatandaşlarız. Hepimizin kimlikleri aynı. İstediğimiz şey devleti yönetenlerin bu kimliklere eşit davranması. Kimseye doğum yerlerinden dolayı farklı muamele yapmaması. Bunu da ancak YDP iktidarı sağlayabilir” ifadelerine yer verdi.

YILMAZ

Girne İlçe Başkanı Zeki Yılmaz ise, Girne teşkilatı olarak seçimlere hazır olduklarını kaydederek, “Zaten aylardan beri sahadayız” dedi.

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