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YDP, Maraş’ta yürüyüş yapıp bildiri dağıttı

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YDP, Maraş’ta yürüyüş yapıp bildiri dağıttı
Yeniden Doğuş Partisi Merkez Yönetim Kurulu (YDP MYK) Mağusa’da toplandı, Maraş bölgesinde yürüyüş yapıp bildiri dağıttı.

YDP’den yapılan açıklamaya göre YDP, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı Mağusa’nın Maraş bölgesinde yaptığı “Cumhuriyet Yürüyüşü” ile kutladı.

Yürüyüş öncesi YDP Mağusa İlçe Merkezi’nde yapılan genişletilmiş MYK toplantısında Genel Sekreter Bertan Zaroğlu ve Genel Başkan Erhan Arıklı seçim hazırlıkları ile ilgili üyelere bilgi verdi. Zaroğlu, YSK’nın uyarısının tüm partilerin olduğu gibi YDP’nin de seçim stratejisini etkilediğini, bugün YSK’ya yazılı sorular soracaklarını ve aldıkları cevaba göre yeni bir strateji için MYK ve Parti Meclisi’ni acilen toplantıya çağıracaklarını söyledi.

Genişletilmiş MYK üyelerine hitap eden genel başkan Erhan Arıklı, bu seçimin YDP’nin rüştünü ispat etme seçimi olduğunu, defalarca açıklama yapmalarına rağmen hala daha bazı partilerle ittifak yapılacağına dair iddialar ileri sürüldüğünü, bunların kasıtlı olduğunu kaydederek; “Bir oy alacağımızı bilsek dahi tek başımıza seçime girip meşaleyi yanık tutacağız. Çünkü yanan meşale değil, halkımızın bağrıdır” dedi.

Arıklı, aday adaylarının müracaatının devam ettiğini, öte yandan seçim bildirgesinin de hazırlandığını söyledi. “Seçim bildirgesinin en önemli maddesinin Kapalı Maraş’ın açılması olduğunu ve Maraş’ın Maronitlere uygulanan sistemle süratle iskana açılacağını” ifade eden Arıklı, Maraş konusunun şu şekilde formüle edileceğini kaydetti:

“Biz, Maraş’ı haklarımıza halel gelmeksizin Türk yönetiminde, BM gözetiminde, özel statüde eski kullanıcılarının iskanına açacağız. Uluslararası hukukçulardan görüş aldık. Bu uygulama, BM’nin Maraş ile ilgili almış olduğu kararı ihlal etmiyor. Bilakis BM bundan büyük memnuniyet duyacaktır. Maraş’ı Türklerin iskanına açarsak ciddi büyük krizler olur. Biz diyoruz ki müzakerelerin nihayetine kadar gelin Maraş’ı Türk yönetiminde 74 öncesindeki eski kullanıcılarına iade edelim. 43 yıldır çürümeye terk edilen bir şehri kurtaralım. Maraş Vakıf malı olabilir. Vakıflar hakkını uluslararası mahkemelerde arayacak. Biz de devlet olarak Vakıfların arkasında olacağız. Vakıflar, haklı çıkarsa bu sefer malı elinde tutan Rum, o malın bedelini Vakıflara tazminat olarak ödesin. Biz, Rumlara aynı şeyi teklif etmiyor muyuz? Mal Tazmin Komisyonu bu iş için kurulmadı mı?”

Arıklı, seçim bildirgesinin açıklanmasını müteakip bu vaatlerini 3 yıl içinde gerçekleştirmezlerse milletvekilliğinden istifa edeceklerini, bu taahhütlerini de noter kanalı ile belgeleyeceklerini söyledi.

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