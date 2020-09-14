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YDP, seçimin ertelenmesini ve 6 partili milli mutabakat hükümeti kurulmasını önerdi

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YDP Genel Başkan Yardımcısı Av. Enver Öztürk, partisinin önerilerini canlı yayında açıklayarak seçimin ertelenmesini ve 6 partili milli mutabakat hükümeti kurulmasını önerdi.
YDP, seçimin ertelenmesini ve 6 partili milli mutabakat hükümeti kurulmasını önerdi

YDP Genel Başkan Yardımcısı Av. Enver Öztürk, BRT seçim yayınında, seçim çalışmalarını anlatırken, bir dizi de öneriyi gündeme getirdi.

Hükümetin, pandemi sürecinde başarısız olduğunu iddia eden Öztürk, halkın gündeminde seçim değil geçim ve salgın olduğunu söyledi.

Takvim gereği, bir yanda Genel Başkan Arıklı için Cumhurbaşkanlığı Seçimi çalışmalarına devam ettiklerini aktaran Öztürk, pandemi koşulları gereği seçimin ertelenmesi gerektiğini ifade etti.

Öztürk, " Bu vesile ile bir de önerimizi paylaşmak isterim. Derhal meclisteki 6 parti ile bir milli mutabakat hükümeti kurulmalı. Cumhurbaşkanlığı Seçimi Ocak ayında, Genel Seçimle birlikte yapılmalı. Bu süreye kadar da seçim yasası tadil edilmeli ve daha basit hale getirilmeli. Karma oy kalkmalı. Artık 3 gün sürecek oy sayma dönemi kapanmalı" dedi.

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