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YDÜ beşinci kez Avrupa Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı’na katılıyor

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YDÜ Deprem ve Zemin Araştırma ve Değerlendirme Merkezi Başkanı, Petrol ve Doğal Gaz Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Cavit Atalar, 2003 yılından beri üst üste beşinci kez Avrupa Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansına katılıyor.
YDÜ beşinci kez Avrupa Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansı’na katılıyor

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, İzlanda’da gerçekleştirilecek olan 17. Avrupa Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Konferansında, Prof. Dr. Cavit Atalar, Amerika’dan Prof. Dr. Braja M. Das, Hindistan’dan Prof. Dr. Chittaranjan Patra, Gana’dan Ellen Adu Parkoh ve Yakın Doğu Üniverstesi’nden Arif Özyankı ile birlikte hazırladıkları iki bildiri sunacak. Prof. Dr. Atalar, bir oturumun da başkanlığını yapacak.

Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği alanında Avrupanın en önemli konferansında, Geomateryallerin modellenmesi ve deneysel değerlendirilmesi, Geoteknik yapılar ve zemin iyileştirmesi, Doğal Afet ve deprem zararlarının azaltılması, Çevre, su ve enerji ile Tarihsel mirasın korunması olmak üzere beş ana temada dört yüzün üzerinde bildiri sunulacak. Sadece Avrupa’dan değil dünyanın çeşitli ülkelerinden bilim insanları, uygulayıcılar ve idarecilerin katıldığı konferansta, İstanbul’un da aday olduğu dört yıl sonraki Avrupa Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği konferansı için seçim yapılacak.

Beşinci Uluslararası Konferans İçin de Görüşmeler Yapılacak…

Ayrıca Türkiye Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği ile Yakın Doğu Üniversitesi tarafından her dört yılda bir Yakın Doğu Üniversitesi Kurucu Rektörü Dr. Suat İ. Günsel’in Onursal Başkanlığında ve Dünya Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Birliği himayelerinde Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliğinde Yeni Gelişmeler” konulu beşinci uluslararası konferans için Türkiye Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Derneği ve Dünya Zemin Mekaniği ve Geoteknik Mühendisliği Birliği ile görüşmeler yapılacak.

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