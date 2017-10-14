YDÜ bugün Çukurova Basketbol'u konuk edecek

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, 2017-2018 sezonu Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin ikinci haftasında Çukurova Basketbol’u konuk edecek.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden verilen bilgiye göre, Yakın Doğu Üniversitesi’nin ev sahipliğini yapacağı müsabaka bugün saat 16:30’da, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.

ZAFER KALAYCIOĞLU; “ YENİ VE İDDİALI BİR TAKIM KARŞISINDA MÜCADELE EDECEĞİZ…”

Çukurova Basketbol karşılaşması öncesinde açıklamalarda bulunan Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı Başantrenörü Zafer Kalaycıoğlu, iddialı ve güçlü bir takımla karşılaşacaklarını söyledi.

Başentrenör Kalaycıoğlu; “Çukurova Basketbol ligin yeni takımlarından. Ancak sezonun ilk maçında evlerinde Beşiktaş gibi önemli bir takımı yendiler. Zorlu bir takım ve iddialı olduklarını buradan görebiliyoruz. Yaptığı önemli transferler ve Beşiktaş karşısında aldıkları galibiyetle ne kadar ciddiye almamız gereken bir ekip olduklarını gösterdiler. Kadrolarında kadın basketbolunun tecrübeli isimleri yer alıyor. Ligdeki ilk sezonlarında kalıcı olmak isteyen bir ekip ile oynayacağız. Ligin ilk haftalarında Türkiye liginin önemli ve iddialı takımları ile oynayacaklar. İkinci hafta da sahamızda kendilerini konuk edeceğiz. Hafta içi Euroleague'de çok zorlu bir müsabaka gerçekleştirdik. Üzerimizdeki Euroleague yorgunluğunu atarak mücadelemizi en iyi şekilde vereceğiz” şeklinde konuştu.