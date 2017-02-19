YDÜ, Galatasaray'ı ikiye katladı

YDÜ Kadın Basketbol Takımı, Türkiye Kadınlar Basketbol Ligi’nin 18. haftasında deplasmanda konuk olduğu Galatasaray’ı 21 sayı farkla 60-81'lik skorla mağlup etti. Bu maçla ligde 15. galibiyetini alan Yakın Doğu Üniversitesi liderliğe yükseldi.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Abdi İpekçi Spor Arena’da oynanan maçta, Yakın Doğu Melekleri parkeye, Courtney Vandersloot, Kayla McBride, Bahar Çağlar, Kuanitra Holingsvorth ve Olcay Çakır beşiyle çıktı. Galatasaray'ın en büyük silahı olan savunmayı rakibinden daha iyi kullanan Yakın Doğu Üniversitesi ribauntlarda (45-22) ve asistte (24-12) Galatasaray’ı ikiye katladı. Yakın Doğu Üniversitesi set hücumlarında Galatasaray'ın savunmasında pick and roll ile rakibine ağır bir yenilgi tattırdı.

Maçın ilk periyodunda ev sahibi ekip Galatasaray, agresif savunması ile arka arkaya bulduğu basketlerle 7-0 skor kaydetti. Yakın Doğu Üniversitesi ise Kayla McBride, Quanitra Holingsvorth ikilisiyle beşinci dakikada skoru 15-8’e getirdi. İlk periyodun bitimine iki dakika kala Yakın Doğu Üniversitesi bu bölümde farkı 3 sayıya kadar düşürdü (18-13). Hücum ribauntlarında 8-1 üstünlük sağlayan Yakın Doğu Üniversitesi bu avantajını yeterince iyi kullanamasa da periyodu 2 sayı geride (18-16) tamamladı.

Karşılıklı basketlerle başlayan ikinci periyotta üç dakika geride kalırken Yakın Doğu Üniversitesi 21-22 öne geçti. Elin Eldebrink'in de devreye girmesiyle, Quanitra Holingsvorth ve Bahar Çağlar ile pota altında etkili olan Yakın Doğu Üniversitesi 8. dakikada farkı 10 sayıya (33-23) çıkardı. Sayı bulan Galatasaray son bir dakika kala skoru 35-28’e çekti. İkinci periyot sonunda soyunma odasına Yakın Doğu Üniversitesi 30-35’lik skorla üstün gitti.

Üçüncü periyotta Galatasaray'ın baskısı Yakın Doğu Meleklerini fazla etkilemedi. Oyunun kontrolünü eline alan Yakın Doğu Üniversitesi 5. dakikada farkı yeniden Quanitra Hollingsworth'un pick and roll sayıları ile 10 sayıya (46-36) çıkardı. Galatasaray sayı bularak farkı kapatmaya çalışsa da başarılı olamadı ve Yakın Doğu Üniversitesi son periyoda 54-47 önde girdi.

Final periyoduna iyi giren ve savunmasını sertleştiren Yakın Doğu Üniversitesi üç dakikada skoru 61-47’ye getirdi. İki ekibin de karşılıklı basketler bulmasıyla skor Yakın Doğu Üniversitesi Üstünlüğünde 67-56’ya geldi. Hücumda etkinliğini sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi rakibinin geri dönüşüne izin vermeyerek mücadeleden 21 sayı farkla 81-60 galip ayrıldı.

Öne çıkanlar...

Yakın Doğu Üniversitesi’nde: Quanitra Hollingsworth 17 sayı, 6 ribaund, Kayla McBride 20 sayı, 10 ribaund, Courtney Vandersloot 12 sayı, 8 ribaund, 9 asist

Elin Eldebrink 11 sayı, 3 ribaund, 5 asist, Bahar Çağlar 10 sayı, 3 ribaund, 2 asist ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Galatasaray’da; Astou Traore 15 sayı, 1 ribaund, Moriah Jefferson 25 sayı, 3 ribaund, 2 asist, Yvonne Anderson 6 sayı – 5 ribaund – 3 asist, Pınar Demirok 5 sayı – 1 ribaund – 2 asist, Kristine Vitola 6 sayı – 1 ribaund – 2 asist ile oynadı.