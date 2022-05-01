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YDÜ İletişim Fakültesi’nde “Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor” söyleşi dizisi başladı

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Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi’nde “Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor” söyleşi dizisi başladı
YDÜ İletişim Fakültesi’nde “Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor” söyleşi dizisi başladı

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nün düzenlediği “Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor” söyleşi dizisi kapsamında Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar öğrencilerle buluştu.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü’nün iletişim öğrencilerini profesyonellerle bir araya getirmeyi amaçladığı “Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor” adlı söyleşi dizisinin ilk etkinliği gerçekleştirildi.

Gerçekleştirilen söyleşilerde, farklı alanlardan profesyonellerin bilgi ve tecrübelerini paylaşmalarıyla öğrencilerin derslerde öğrendikleri teorik bilgileri somutlaştırmaları amaçlanıyor.

Söyleşi dizisinin ilk konuğu Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar

Etkinlik kapsamında düzenlenen ilk söyleşide Telsim Genel Müdür Yardımcısı Fevzi Tanpınar, Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileriyle buluştu. Tanpınar, genç iletişimcilere kendi mesleki kariyer yolculuğunu anlatırken; kurumsal yapı, stratejik insan kaynakları yönetimi, medya planlama ve sosyal sorumluluk çalışmaları hakkında da önemli bilgiler verdi.

Öğrencilerin ve öğretim elemanlarının sorularını da yanıtlayan Fevzi Tanpınar, teorik altyapı ve deneyimlerin birleşiminin önemine değinirken yeniliklerin ve güncelin yakalamasının değerini de vurguladı.

Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım Bölümü Öğretim Görevlisi Ufuk Altunç’un modere ettiği söyleşide, Tanpınar, öğrencilere üniversitede edindikleri teorik bilgileri sahada uygulayarak pekiştirdiklerinde başarının kaçınılmaz olduğunu söyledi.

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Doç. Dr. Ayhan Dolunay: “Öğrencilerimizin, üniversitemizde aldıkları eğitimi somutlaştırarak tecrübeye dönüştürmelerini sağlamayı en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz.

Öğrencileri profesyonellerle buluşturarak vizyonlarını geliştirmeyi amaçladıklarını söyleyen Yakın Doğu Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ayhan Dolunay, “Öğrencilerimizin, üniversitemizde aldıkları eğitimi somutlaştırarak tecrübeye dönüştürmelerini sağlamayı en önemli önceliklerimizden biri olarak görüyoruz. Bu nedenle eğitimleri boyunca pek çok kurumda staj yapmalarının önünü açarken, sektörün önemli profesyonelleri ile bir araya getirerek onların deneyimlerinden yararlanmalarını sağlıyoruz” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin, Londra merkezli Times Higher Education (THE) tarafından, geçen hafta yayımlanan Dünya Üniversiteleri Etki Sıralaması’nda “Eğitim Kalitesi”nde 7’inci olarak dünya genelinde ilk 10’da yer aldığını hatırlatan Doç. Dr. Ayhan Dolunay, “Düzenlediğimiz etkinliklerle, öğrencilerimize sunduğumuz nitelikli eğitimin sınırlarını geliştirmeyi amaçlıyoruz. İlerleyen günlerde yenilerini düzenleyeceğimiz ‘Genç İletişimciler Sektörü Tanıyor’ söyleşi dizisinin ilkinde öğrencilerimizle bir araya gelerek deneyimlerini aktaran Telsim Genel Müdür Yardımcısı Sayın Fevzi Tanpınar’a teşekkürlerimi sunuyorum” ifadelerini kullandı.

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