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YDÜ İngilizce Hazırlık Okulu Uluslararası Çağdaş Kadın Çalışmaları Konferansı’nda Temsil Edildi

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Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu öğretim görevlileri Dr. Fatma Köprülü, Uzm. Seda Çakmak ve Uzm. Arhun Ersoy İstanbul Üniversitesinde gerçekleştirilen “Çağdaş Kadın Çalışmaları Konferansı”nda Yakın Doğu Üniversitesi'ni temsil ettiler.
YDÜ İngilizce Hazırlık Okulu Uluslararası Çağdaş Kadın Çalışmaları Konferansı’nda Temsil Edildi

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü'nden verilen bilgiye göre, öğretim görevlileri tarafından "Kadın Yöneticilerin Dil Öğretiminde Teknolojinin Kullanımı" başlıklı makale sunuldu. Makalede, öğretmenlerin teknoloji konusunda sahip olması gereken yeterlilikleri; teknoloji okur-yazarı olma, derslerinde teknolojiyi kullanabilme, öğrencilerini teknoloji kullanmaya yöneltebilme, öğrencilerine bilgiye ulaşma ve bilgiyi kullanma becerilerini kazandırabilme, öğrenme çevresini teknoloji kullanabilecekleri şekilde düzenleyebilme ve meslektaşları ile internet üzerinden iş birliği yapabilmeleri irdelendi.

Teknolojinin müfredata entegre edilerek sınıf içerisinde ders kitabı ile eş zamanlı olarak mobil cihazların kullanılması, hem öğrencinin hem de eğitimcinin motivasyonunu artırdığı ve dil öğretimine katkı sağladığı kaydedildi.

Araştırmacılar bu çalışmalarında, 21. yüzyılda eğitim hayatındaki hızla değişen gereksinimleri karşılayabilmek için eğitim kurumlarında kullanılan araç, gereç ve öğretim tekniklerini içinde bulunduğumuz çağa uyum sağlamak adına yenilenmeye ihtiyaç duyulduğunu belirttiler.

Teknolojinin Ders Müfredatına Eklenmesi Tartışıldı…

İngilizce hazırlık okullarında görev yapan kadın yöneticiler, dil öğrenimini daha etkili ve canlı tutmak için eğitime teknolojinin dahil edilmesi gerektiğini vurgulayarak, özellikle yabancı dil sınıflarında ders içi ve dışı aktivitelerde kullanılan akıllı telefonların taşınabilirlik, erişilebilirlik ve zaman sınırı olmadan öğrenimin devam etmesi gibi avantajları olduğunu ifade ettiler.

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