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YDÜ Mühendislik Fakültesi mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını alarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attı

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Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını alarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attı
YDÜ Mühendislik Fakültesi mezunları, düzenlenen törenle diplomalarını alarak meslek hayatlarına ilk adımlarını attı

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi’nin 2021-2022 eğitim yılı bahar dönemi mezunları, Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Kültür ve Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle kep attı. 133 öğrencinin mezun olduğu törene mezunlar ve aileleri olmak üzere pek çok davetli katıldı.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Bilgehan birer konuşma yaptı. Uluslararası mezunlar adına Biyomedikal Mühendisliği mezunu Sara Kayed ve Türk mezunlar adına ise Yazılım Mühendisliği mezunu Ahmet Çapik duygularını dile getirdi. Konuşmaların ardından diplomalarını alan mezunlar, büyük bir coşkuyla keplerini attı.

Doç. Dr. Murat Tüzünkan: “Sizler kendiniz ve ailenize karşı olduğunuz kadar, ülkeniz ve dünyaya karşı sorumlu genç mühendislersiniz. Başarıdan başarıya koşarken Yakın Doğu Üniversitesi’ni daha da yüceltecek ve bizleri onurlandıracaksınız.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Yardımcısı Doç. Dr. Murat Tüzünkan, törende yaptığı konuşmada, eğitim ve bilginin toplumlar için önemli bir kalkınma aracı olduğunu söyleyerek, “Bilgi toplumlarının egemen olduğu yüzyılımızda, bilim ve teknolojinin gelişimini sağlayan mühendislik bölümleri geleceğin şekillendirilmesinde önemli bir rol üstleniyor” ifadelerini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesinin birçok farklı alanda ulaştığı başarılara değinen Doç. Dr. Murat Tüzünkan, “Yakın Doğu Üniversitesi olarak, bilime, topluma, ülke yönetimine katkılar sağlayan birçok adımlar attık. Ülkemizin ilk yerli otomobili GÜNSEL, sanayi ve tıpta uygulanabilecek akıllı robotik sistemler, sağlık bilimleri alanında kök hücre, genom araştırmaları, nanoteknoloji, biyoteknoloji, biyoinformatik ve bilgisayar-enformatik sistemlerinin siber güvenliği alanında çalışmalar yürüttük, yürütmeye devam ediyoruz” dedi.

Doç. Dr. Tüzünkan, mezunlara seslenerek, “Biliyoruz ki hepiniz, yaşamınız boyunca daima hukuk ve etik değerlerden yana olacaksınız. Sizler kendiniz ve ailenize karşı olduğunuz kadar, ülkeniz ve dünyaya karşı sorumlu genç mühendislersiniz. Başarıdan başarıya koşarken Yakın Doğu Üniversitesi’ni daha da yüceltecek ve bizleri onurlandıracaksınız” ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Bülent Bilgehan: “Mühendisler, kendilerini icraatlarıyla ifade eder.”

Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Bülent Bilgehan konuşmasına “Mühendisler, kendilerini icraatlarıyla ifade ederler” sözleri ile başladı. Yakın Doğu Üniversitesi’nin uluslararası derecelendirme kuruluşu Times Higher Education tarafından bilgisayar ve mühendislik alanlarında dünyanın en iyi ilk 250 üniversitesi arasında gösterildiğini hatırlatan Prof. Dr. Bilgehan, “Mühendislik Fakültesi olarak, 2019, 2020 ve 2021’de Yakın Doğu Üniversitesi’nin akademik üretkenliği en yüksek fakültesi olduk. Times Higher Education sıralamasında da 201-250 bandında yer alarak büyük bir gurur yaşadık” ifadelerini kullandı.

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Hayatın sevgi üzerine kurulu olduğunu belirten Prof. Dr. Bülent Bilgehan, “Her şeyin içinde sevgi aramak gerektiğini unutmayın. Bu durum mesleğiniz için de geçerli olacak. Sevgi ilkesi hayatınızda hep olmalıdır. Üniversite, mezun olurken size bir anahtar verir. O da, diplomanızdır. Bu anahtarı kullanarak, deryaya dalmak sizin elinizde” dedi.

Mezun öğrencilere seslenen Prof. Dr. Bülent Bilgehan, “Sevgili gençler, sizden bazı beklentilerimiz var. Bunların başında, her ne olursa olsun doğru ve adil insan olmanızı, önce kendinize sonra çevrenize bildiklerinizi yansıtmanızı, faydalı olmanızı, hayal kurmanızı, çalışmadan, emek vermeden, hiçbir şeye sahip olmamanızı, ülkemizi ve insanlığı geliştirmek için çaba göstermenizi bekliyoruz. Yolunuz açık olsun” ifadelerini kullandı.

Sara Kayed: “Uluslararası öğrenciler olarak, hepimiz dünyanın farklı yerlerinden geldik. Eğitim hayatımız süresince Yakın Doğu Üniversitesi bizim evimiz oldu.”

Uluslararası mezunlar adına konuşan Biyomedikal Mühendisliği mezunlarından Sara Kayed, arkadaşlarını tebrik ederek başladığı konuşmasını, “Hepimiz başardık. Zorlu çalışmalarımızın ve emeklerimizin karşılığını alarak mezun olduk. Bugün burada sizlerin önünde konuşmaktan gurur duyuyorum” sözleriyle sürdürdü.

Yakın Doğu Üniversitesi’nde dört yıl boyunca, yüksek bir akademik mükemmeliyet çerçevesinde eğitim aldıklarını söyleyen Kayed, bu sürede sadece akademik olarak değil sosyal olarak da önemli tecrübeler ve arkadaşlıklar biriktirdiklerini vurguladı.

“Uluslararası öğrenciler olarak, hepimiz dünyanın farklı yerlerinden geldik. Eğitim hayatımız süresince Yakın Doğu Üniversitesi bizim evimiz oldu” diyen Sara Kayed, kendilerinden çok şey öğrendiklerini söylediği hocalarına teşekkür etti. Kayed, konuşmasının sonunda, mezun arkadaşlarına gelecek yaşamlarında şans diledi.

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Ahmet Çapik: “Bizler geleceği şekillendirme becerisine sahip mühendisler olarak, daha iyi bir gelecek için durmadan çalışacağız.”

Yazılım Mühendisliği bölümünü başarıyla tamamlayan Ahmet Çapik ise mezuniyetle birlikte farklı sorumlulukların kendilerini beklediğini dile getirerek, “Üniversite eğitimi almak, sadece diploma almaya hak kazanarak meslek sahibi olmak değildir. Üniversiteden mezun olmak demek; aslında yeni bir öğrenme sürecinin bizi beklediğini bilmek demek. Bizler genç mühendisler olarak, araştırmaya okumaya ve kendimizi geliştirmeye devam etmek zorundayız” dedi.

Eğitim hayatları boyunca çok çalışıp emek verdiklerini dile getiren Ahmet Çapik, “Şimdi, eğitimimiz süresince edindiğimiz bilgileri ve kazandığımız deneyimleri, sadece kendi ülkelerimiz için değil tüm insanlığın ve tüm dünyanın yararına kullanma zamanı. Bizler geleceği şekillendirme becerisine sahip mühendisler olarak, daha iyi bir gelecek için durmadan çalışacağız. Yakın Doğu Üniversitesi Mühendislik Fakültesi mezunları olarak, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün, manevi mirasım dediği bilimin yolunda, başımız dik, alnımız ak bir şekilde ilerleyeceğiz” ifadelerini kullandı.

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