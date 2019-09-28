YDÜ Müzik Öğretmenliği Bölümü 2. Uluslararası Kodaly Eğitim Günlerine katıldı

Yakın Doğu Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Eğitimi Bölümü Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı Öğretim görevlileri ile öğrencileri Marmara Üniversitesinin ev sahipliğinde, Macaristan İstanbul Başkonsolosluğu ve Macar Kültür Merkezinin desteği ile düzenlenen 2. Uluslararası İstanbul Kodaly Eğitim Günlerine katıldı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden verilen bilgiye göre, Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğretim görevlilerinden Yrd. Doç. Dr. Emine Kıvanç Öztuğ, Yrd. Doç. Dr. Hakkı Cengiz Eren, Uz. Gözdem İlkay, Uz. İlias Abdoulline ve Uz.Neriman Soykunt ile Müzik Öğretmenliği Ana Bilim Dalı öğrencileri 4 gün boyunca Kodaly Müzik Eğitim Yaklaşımı ile ilgili dersler aldılar.

Macar Besteci Zoltan Kodaly tarafından geliştirilen, müzik ve dansı birleştirerek derse katılımın aktif olarak gerçekleşmesini sağlamaya çalışan bir öğrenme metodu olan Kodaly Eğitim Günlerinde, Kodaly Enstitüsü öğretim üyeleri tarafından “Koro Eğitimi ve Yönetimi”, “Solfej Eğitimi”, “Kokas Pedagojisi”, “Sınıf Müzik Eğitimi” ve “Çalgı Eğitimi” olmak üzere 5 ana başlıkta eğitimler verildi.