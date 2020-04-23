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YDÜ tarafından üretilen solunum cihazı Başbakan Tatar’a takdim edildi

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Başbakan Ersin Tatar, bugün Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Suat Günsel Başkanlığında Yakın Doğu Heyeti’ni  kabul etti.
YDÜ tarafından üretilen solunum cihazı Başbakan Tatar’a takdim edildi

Başbakan Ersin Tatar, bugün Yakın Doğu Üniversitesi (YDÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Suat Günsel Başkanlığında Yakın Doğu Heyeti’ni  kabul etti.

Sağlık Bakanı Ali Pilli, Ekonomi ve Enerji Bakanı Hasan Taçoy ve Başbakanlık Bilim Kurulu Koordinatörü Ahmet Savaşan’ın da hazır bulunduğu kabulde  Günsel, YDÜ’nün ürettiği 5 adet solunum cihazını (ventilatör) Başbakan Ersin Tatar’a takdim ederek cihazın tanıtımını gerçekleştirdi.

TATAR: SAĞLIK ALTYAPISINI GÜÇLENDİREN BİR GELİŞME

Başbakan Ersin Tatar kabulde yaptığı konuşmada; “Koronavirüs dolayısıyla şu anda her yerde aranan ve bulunamayan solunum sistemi (ventilatör) milyonların ihtiyacı olduğu gibi ülkemizin de ihtiyacı olduğunu söyleyerek hükümetin bu cihazları artırılması için gerekli adımları attığını söyledi.

Başbakan Tatar, YDÜ’nün Covid-19 ile mücadelede alternatif  bir solunum cihazı üretmesi devletimizin sağlık altyapısını güçlendiren bir gelişme olduğunu belirterek bu gelişmenin kendilerini umutlandırdığını ifade etti.

“Bu vesileyle KKTC’de sağlık sistemimizi geliştirmek, sağlığa yaptığımız yatırımları artırabilmek amacındayız” diyen Tatar, “Solunum cihazı meselesinde elimizdeki sayı artırılmıştır. Şu anda bir takım beklentilerimiz de var. Hedefimiz 150 tanedir. Çok kısa bir zaman sonra elimizde 150 tane olacaktır. Burada üretilecek olan bu cihazlar bizimde ihtiyaçlarımızı karşılayabilirse elbette bu hem KKTC için hem Sağlık Bakanlığımız için fevkalade önemli bir gelişme olacaktır, dolayısıyla Yakın Doğu ailesini kutluyoruz” şeklinde konuştu. Başbakan Tatar sözlerini şöyle sürdürdü:

“KKTC’nin içinden geçtiği bu süreçte sağlık alt yapısının ihtiyaçları dolayısıyla bir takım sıkıntılar yaşadığımız doğrudur. Ama şunu memnuniyetle ifade etmem gerekirse ülkemiz bu işi iyi yönetmiştir ve bu başarı ülkemizin dünyada hak ettiği yeri alması aşamasında büyük bir rol oynayacaktır. Çünkü Yeni dönemde korona sonrasında artık yeni yeni fırsatlar oluşacaktır. Dünyadaki anlayış da gelişecektir ve dolayısıyla küçük bir ada ekonomisi olarak gerek turizm potansiyeli bakımından gerek eğitim gerekse de diğer alanlarda ülkemizin tercih edilmesi ancak ve ancak burada iyi bir sağlık sistemine bağlıdır. Bu süreçteki başarılarımız ve sağlık altyapılarımızı daha da güçlendirmemiz ile ülkemizin ekonomisinin gelişebileceğini görüyoruz. Dünyada yaşanan salgın nedeniyle bugün sağlık sistemi en iyi olan ülkelerden İngiltere'de 86 vatandaşımızı kaybetmiş olmanın üzüntüsünü yaşıyoruz. Bir kez daha onlara, ailelerine başsağlığı diliyorum, Allah rahmet eylesin diyorum. Ama KKTC’nin sağlık altyapısının da her gün gelişmekte olduğunu görüyoruz bu da bizi memnun etmektedir. Hem devletin yaptığı sağlıkta yatırımlar hem de özel sektörde YDÜ Hastanesi gibi diğer özel teşebbüslerin yaptığı yatırımlarla KKTC oldukça zengin bir sağlık sistemine kavuşmuştur. Bu gibi yatırımlar ülkemizin cazibesini artırmaktadır”

PİLLİ: BU ÇALIŞMALAR SAĞLIK ALTYAPISININ GELİŞMESİNE KATKI YAPACAK

Sağlık Bakanı Ali Pilli’de kabulde yaptığı konuşmada, Yakın Doğu Üniversitesi’ne teşekkür ederek, dünyada ve ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan solunum cihazlarının ülkede üretiliyor olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi ve bu cihazların sağlık altyapısının gelişmesine katkıda bulunacağını kaydetti.

GÜNSEL: SAĞLIK TEKNOLOJİLERİNİ ÜRETEBLİYOR OLMALIYIZ

YDÜ Mütevelli Heyeti Başkanı Prof.Dr. İrfan Günsel’de çok genç bir ekiple gece gündüz çalıştıklarını aktardı.

Günsel, “Bugün 23 Nisan, Atamızın bize armağanı çocuk bayramı dolayısıyla atamızın bir sözünü hatırlatmak isterim; ‘Hiçbir şeye ihtiyacımız yok, çalışkan olmaktan başka’ biz bu felsefe ile çalışan genç dinamik bir ekibe sahibiz. Çok kısa sürede projelendirdiğimiz solunum cihazlarını şu an seri üretmeye hazırız” dedi.

Bugün Sağlık Bakanlığına 5 adet solunum cihazı teslim ettiklerini söyleyen Günsel, ülkede bu cihazları sertifikalandırdıktan hemen sonra ihraç da edebileceklerini ifade etti.  Günsel, “Bu tür girişimlerin sağlık teknolojilerini üretilebiliyor olması, işte böylesine dünyanın içine kapandığı günlerde kendi kendine yetebilmenin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Sağlık teknolojilerini üretebiliyor olmalıyız, ilaç üretebiliyor olmalıyız, anavatanımız ile birlikte kendi kendimize yetebiliyor olmalıyız, işte biz bu felsefe ile çalışıyoruz” şekline konuştu.

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