YDÜ’de rektör yardımcılığı, dekanlık, araştırma merkezi müdürlüğü ve danışmanlık kadrosuna pek çok atama yapıldı

Yakın Doğu Üniversitesi’nde rektör yardımcılığı, dekanlık, araştırma merkezi müdürlüğü ve danışmanlık kadrosuna pek çok atama yapıldı

Yedi yıldır kesintisiz olarak KKTC’nin en çok tercih edilen üniversitesi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde yeni eğitim dönemi başlarken pek çok idari kadroya yeni atamalar gerçekleştirildi. 21 fakültesi, 4 meslek yüksekokulu, 220 lisans ve önlisans programı, 241 yüksek lisans ve doktora programı ile 143 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencisi ile Akdeniz’in en büyük bilim ve kültür merkezi olan Yakın Doğu Üniversitesi’nde Yönetim Kurulu tarafından yapılan atamalar 2 Ağustos tarihinden itibaren geçerli olacak.

Bilim ve sanat alanındaki etkinliği ile Times Higher Education, US News & World Report, AD Scientific İndex, Shanghai Ranking, ODTÜ URAP gibi pek çok derecelendirme kuruluşunun dünyanın en iyi üniversiteleri arasında gösterdiği Yakın Doğu Üniversitesi, Temmuz ayında ODTÜ URAP tarafından Koç ve Bilkent üniversiteleri ile birlikte Türkiye’nin en iyi ilk üç vakıf üniversitesi arasında gösterilmişti.

Mütevelli Heyeti Başkanı danışmanlığına ödüllü akademisyenler getirildi

Yürürlüğe giren yeni atamalarda birlikte Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Danışmanlığına Prof. Dr. Fadi Al Turjman ve Prof. Dr. Evren Hınçal getirildi. Yeni dönemde Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’e danışmanlık verecek olan Prof. Dr. Fadi Al Turjman ve Prof. Dr. Evren Hınçal, yürüttükleri bilimsel çalışmalar nedeniyle, Yakın Doğu Üniversitesi Bilim Ödülleri kapsamında Dr. Suat Günsel Onur Ödülü Altın Madalyası ile ödüllendirilmişti.

Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu rektör yardımcılığına getirildi

Yakın Doğu Üniversitesi Yönetim Kurulu’nun aldığı kararla gerçekleştirilen atamalar kapsamında, Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın Yakın Doğu Üniversitesi rektörlüğüne atanmasıyla boşalan rektör yardımcılığına Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu getirildi. Radyasyon Onkolojisi alanında uzman olan Prof. Dr. Meltem Nalça Andrieu, Yakın Doğu Üniversitesi’nin sağlık alanından sorumlu olacak.

Farklı alanlardan yetkin isimler rektör danışmanlığına getirildi

Yapılan atamalarla birlikte, Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr Tamer Şanlıdağ’ın danışmanlığına ise Prof. Dr. Hüsnü Can Başer, Prof. Dr. Murat Sayan, Prof. Dr. Şerife Eyüpoğlu, Prof. Erdoğan Ergün ve Doç. Dr. Dilber Uzun Özşahin getirildi. Atamalarla birlikte; eczacılık, sağlık, mühendislik, ekonomi ve sanat gibi pek çok alan Yakın Doğu Üniversitesi’nin misyonuna uygun olarak yönetimde temsil edilecek.

Üç fakülteye dekan ataması yapıldı

21 fakültesi bulunan Yakın Doğu Üniversitesi’nde üç fakülteye de dekan ataması gerçekleştirildi. Turizm Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli getirilirken, Mimarlık Fakültesi Dekanlığına Prof. Dr. Zihni Turkan ve Atatürk Eğitim Fakültesi Dekanlığına ise Prof. Dr. Yağmur Çerkez getirildi. Dekan olarak atanan üç isim de kendi fakültelerinde bu görevi vekaleten sürdürüyordu.

Pek çok araştırma merkezinin yönetimine atama yapıldı

40 Araştırma ve uygulama merkezi ile bilimsel çalışmalarını sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi’nde bazı merkezlerin yönetimlerine de yeni atamalar yapıldı. Mükemmeliyet Merkezi Başkanlığına Prof. Dr. Evren Hınçal getirilirken; Prof. Dr. Pınar Tülay, Genetik ve Kanser TANI Araştırma Merkezi Müdürü; Doç. Dr. Huriye Gürdallı, Mimarlık, Kentsel, Kırsal Yaşam Araştırma Merkezi Müdürü; Doç. Dr. Yücel Yazgın, Sanat ve Tasarım Araştırmaları Merkezi Müdürü; Prof. Dr. Nesrin Menemenci Bahçelerli, Turizm Stratejileri Araştırma Merkezi Müdürü ve Doç. Dr. Serhan Özverel ise DESAM Araştırma Enstitüsü Müdürü olarak atandı. Yakın Doğu Üniversitesi İngilizce Hazırlık Okulu Müdürlüğüne ise Aslı Kasabalı Günhan getirildi.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Çalışmaları ile Yakın Doğu Üniversitesi’ni daha da ileriye taşıyacak olan değerli akademisyenlerimize yeni sorumluluklarında başarılar diliyorum.”

Yakın Doğu Üniversitesi’nin 143 ülkeden yaklaşık 30 bin öğrencisiyle bölgenin en büyük uluslararası üniversitesi olduğuna vurgu yapan Yakın Doğu Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Aynı zamanda, bilimsel üretkinliğimizi artıracak, yeni teknolojilere hızla uyum sağlayarak, hızlı karar alarak aynı hızla uygulamaya alabilen dinamik ve esnek bir yönetim yapısına sahibimiz” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin sahip olduğu bu dinamik yönetim anlayışı ile yakaladığı başarının kendisini pekçok uluslararası yükseköğretim derecelendirme kurumunun çalışmalarında üst sıralara taşıdığını söyleyen Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Yönetim Kurulumuzda aldığımız kararlarla atamaları yapılan değerli akademisyenlerimizin katkılarıyla yükselişimizi önümüzdeki dönemde de sürdüreceğiz. Çalışmaları ile Yakın Doğu Üniversitesi’ni daha da ileriye taşıyacak olan hocalarımıza yeni sorumluluklarında başarılar diliyorum” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Ataması yapılan isimler arasında, 30 yılı aşkın bir süredir Yakın Doğu Üniversitesi’nde görev alan akademisyenler olduğu gibi profesörlüğünü henüz almış genç isimler de var. Aynı uyum ve yol arkadaşlığı bilinciyle çalışmaya devam edeceğiz.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise akademisyenliğin uzun bir yol arkadaşlığı olduğuna vurgu yaparak, “Akademisyenlik, farklı alanlarla iş birliği yapabilme, ortak amaçlar etrafında toplanabilme ve egoların

esiri olmadan bir bütünün parçası olabilme becerisi gerektiriyor. Gururla ve mutlulukla söylemek istiyorum ki; Yakın Doğu Üniversitesi çatısı altında bir araya geldiğimiz meslektaşlarımızla bu yol arkadaşlığının hakkını vererek, Kurucu Rektörümüz Dr. Suat İrfan Günsel ve Mütevelli Heyeti Başkanımız Prof. Dr. İrfan Suat Günsel’in şekillendirdiği büyük vizyona ayak uydurarak belirlenen büyük hedeflere ulaşmak için var gücümüzle çalışmaya devam ediyor; araştırıyor, geliştiriyor, üretiyor ve bütün bu çalışmalardan doğan bilgiyi bilimsel temellerde dünya ile paylaşıyoruz” dedi.

Ataması yapılan isimler arasında, 30 yılı aşkın bir süredir Yakın Doğu Üniversitesi’nde görev alan akademisyenler olduğu gibi profesörlüğünü henüz almış genç isimlerin de olduğunu vurgulayan Prof. Dr. Şanlıdağ, “Ataması yapılan değerli meslektaşlarımızla önümüzdeki dönemde aynı uyum ve yol arkadaşlığı bilinciyle çalışmaya devam ederek; Yakın Doğu Üniversitesi’nin bilim, sanat ve teknoloji alanında ülkemizde öncülük ettiği çalışmaları daha da ileriye taşıyacağız” ifadesini kullandı.