YDÜ’nün fendi Almanları yendi

Rutronik Stars Keltern 62 - 76 Yakın Doğu Üniversitesi

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Euro Cup ikinci tur ilk maçında deplasmanda karşılaştığı Alman ekip Rutronik Stars Keltern’i 76- 62 yenerek son 16 turuna galibiyetle başlayarak ikinci maç öncesi büyk avantaj yakaladı.

Yakın Doğu Üniversitesi Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü’nden yapılan açıklamaya göre, Keltern, Speiterlinghalle Spor Salonu’nda oynan maça, Yakın Doğu Üniversitesi, CourtneyVandersloot, QuanitraHollingsworth,EssenceCarson, AnnaVajda,Kayla McBride, beşi ile başladığı bildirildi.

Hava atışını Yakın Doğu Üniversitesi’nin kazandığı ilk periyoda üstün başlayan taraf ev sahibi takım Rutronik Stars Keltern oldu. Yakın Doğu Üniversitesi EssenceCarson’nun serbest atışlarıyla ancak 2 sayı bulabildi. Ev sahibi ekip 3.36’da 9-2 öne geçti. Bu dakikadan sonra molaya giden Yakın Doğu Üniversitesi oyun sisteminde yaptığı değişiklikle temposunu artırarak skoru 9-9 eşitledi. EssenceCarson, QuanitraHollingsworth ve CourtneyVandersloot’un sayılarıyla öne geçen Yakın Doğu Üniversitesi skoru 21-17’ye taşıdı. Etkili oyununu sürdüren Yakın Doğu Üniversitesi periyodu 23-18 önde bitirdi.

İkinci periyoda Rutronik Stars Keltern karşısındaüstün başlayanYakın Doğu Üniversitesifarkı açarak 5.02 de skoru 36-25 yaptı. Periyodun bitimine 30 saniye kala ev sahibi ekip farkı 6’ya indirse de son saniyelerde Kayla MacBride ve EssenceCarson’dan gelen basketlerle Yakın Doğu Üniversitesi ilk devreyi 10 sayı farkla 41-31 üstün bitirdi.

Üçüncü periyotta yeni hamle yapmaya gerek duymayan ancak rakibini de yanına yaklaştırmayan Yakın Doğu Üniversitesi 5. dakikada skoru 51- 38 yaptı. Rutronik Stars Keltern farkı kapatmaya çalışsada Yakın Doğu Üniversitesinin iyi oyunu karşısında başarılı olamadı. Yakın Doğu Melekleri etkili oyunu ile final periyoduna 15 sayı farkla 62-47 önde girdi.

Son çeyreğin ilk basketi ev sahibi takım adına günün iyilerinden olan Pokk’tan geldi. Yakın Doğu Üniversitesi üstün olduğu ve iyi oynamayı sürdürdüğü maçta 5. dakikada farkı 18 sayıya yükseltti(54-72). Son dakikaya Rutronik Stars Keltern’den gelen üçlük ile girildi. Kalan bölümde kontrolü elinden bırakmayan Yakın Doğu karşılaşmayı 76-62 kazandı.

ÖNE ÇIKANLAR...

Yakın Doğu Üniversitesinde; CourtneyVandersloot 18 sayı, 2 ribaund, 8 asist, QuanitraHollingsworth 17 sayı, 9 ribaund, 2 blok,EssenceCarson 17 sayı, 5 ribaund, 1 asist, Kayla McBride 10 sayı, 5 ribaund, 2 asist,AngelicaRobinson 9 sayı, 7 ribaund ile takımın öne çıkan isimleri oldular.

Rutronik Stars Keltern’de; MailisPokk 16 sayı, 1 ribaund, 1 asist, Jasmine Thomas 16 sayı, 2 ribaund, 2 asist, MajaVucurovic 10 sayı, 4 ribaund, 1 asist, QueniceDavis 7 sayı, 6 ribaund, EmmanuellaMayombo 8 sayı, 4 ribaund, 4 asist ile oynadı.

RÖVANŞ KARŞILAŞMASI 26 OCAK’TA

Yakın Doğu Üniversitesi’nin Rutronik Stars Keltern ile deplasmanda karşılaştığı maçın rövanşı, 26 Ocak 2017 Perşembe günü, İstanbul Caferağa Spor Salonu’nda oynanacak.