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YDÜ'nün geliştirdiği sağlık kiti Türkiye'de kullanılmaya başlandı

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PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Türkiye’de de kullanılmaya başlandı!
YDÜ'nün geliştirdiği sağlık kiti Türkiye'de kullanılmaya başlandı

Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirdiği ve KKTC Sağlık Bakanlığı onayı ile pandemi sürecinde kullanılan yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’nın onayı ile Türkiye’de de kullanılmaya başlandı!

Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları tarafından tasarlanıp geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan kullanım onayı aldı. Böylece, Yakın Doğu Üniversitesi’nin geliştirerek Hibrigen Biyoteknoloji ile birlikte ürettiği KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, Tükiye’de de kullanılabilecek.

SARS-CoV-2’nin neden olduğu COVID-19 hastalığını tespit etmek için geliştirilen  PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, bir saatten az bir sürede virüsün varlığını belirlerken aynı zamanda varyantlarının tiplemesini de yapabiliyor.

Tamamen Yakın Doğu Üniversitesi bilim insanları tarafından tasarlanan SARS-CoV-2 PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti, Temmuz 2021’de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan kullanım onayı almasıyla birlikte KKTC’nin yurt dışından ithal ettiği test kitlerine güçlü bir yerli alternatif olarak kullanılmaya başlanmıştı.

Prof. Dr. İrfan Suat Günsel: “Pandemi sürecinde ülkemizde kullanıma sunduğumuz yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’mizin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan da kullanım onayı alması üniversitemiz ve ülkemiz adına büyük bir gurur.”

Bütün ARGE ve tasarım süreçleri Yakın Doğu Üniversitesi’nde tamamlanan KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan kullanım izni almasının ülke adına gurur verici bir adım olduğunu vurgulayan Yakın Doğu Oluşumu Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “Pandemi sürecinde Kuzey Kıbrıs’ımızda kullanıma sunarak, ülkemizin çok önemli bir ihtiyacını karşıladığımız yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’mizin Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan kullanım onayı alması, üniversitemiz ve ülkemiz adına büyük bir gurur” ifadesini kullandı.

Yakın Doğu Üniversitesi bünyesinde geliştirilen PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin dünya genelinde ticari olarak kullanılan kitler arasında en kapsamlı varyant analiz kitlerinden biri olduğunu söyleyen Prof. Dr. Günsel, “Bilim insanlarımızın kendi araştırma laboratuvarlarımızda geliştirerek tasarladığı pek çok proje ile katma değerli ürünler üreterek dünya ile buluşturmaya devam edeceğiz” dedi. Prof. Dr. İrfan Suat Günsel, “KKTC’nin yerli PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’nin geliştirilmesinde emeği geçen bütün bilim insanlarımızı bir kez daha tebrik ediyorum” ifadesini kullandı.

Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ: “Geliştirdiğimiz kit, bir saatten az bir sürede varyant analizi de dahil, COVID-19’u tespit edecek tüm sonuçları veriyor.”

Yakın Doğu Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ ise pandemi sürecinde imza attıkları pek çok araştırma ve proje ile toplumun COVID-19 sürecini en az zararla atlatması için çalıştıklarını vurgulayarak, “Geliştirdiğimiz PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’ni KKTC’de kullanıma sunarak devletimizin ve insanımızın ihtiyaçlarına katkı vermek en değerli adımlardan biri oldu” ifadesini kullandı.

Geliştirdikleri PCR Tanı ve Varyant Analiz Kiti’ni, Hibrigen Biyoteknoloji ile birlikte üreterek kullanıma sunduklarını hatırlatan Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ, “Geliştirdiğimiz kit, bir saatten az bir sürede varyant analizi de dahil, COVID-19’u tespit edecek tüm sonuçları veriyor. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı’ndan kullanım izni almamızla birlikte ürünümüzü Türkiye’de de kullanıma sunmak çok değerli bir adım. Bu başarıda emeği geçen bütün meslektaşlarıma teşekkür ediyorum” açıklamasını yaptı.

 

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