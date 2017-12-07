YDÜ'yü Rusya’nın soğuğu da durduramadı

Nadezhda: 76 - Yakın Doğu Üniversitesi: 81

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, FIBA Euroleauge yedinci maçında deplasmanda karşılaştığı Rusya’nın Nadezhda takımını 76-81 mağlup etti. Yakın Doğu Üniversitesi B grubundaki puanını 12’ye çıkararak liderliğini sürdürdü.

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü’nden yapılan açıklamaya göre, Rusya Orenburg, Orenburzhje Sport Hall’de oynanan maça Yakın Doğu Üniversitesi Kayla McBride, Courtney Vandersloot, Jantel Lavender, Elin Eldebrink, Ann Wauters beşi ile başladı. Maçta periyotlar 24-16,45-43,61-63 ve 76-81tamamlandı. Yakın Doğu Üniversitesinde en skorer isim 24 sayı ile Kayla McBride olurken, Nadzedha’da Anastasiya Shilova 26 sayı ile maçın en skorer ismi oldu. Ev sahibi takım Nadzedha maçta 15 tane üç sayılık basket attı.

Mücadeleye Nadzedha serbest atışlardan gelen isabetli basket sayılarıyla 2-0 önde başladı. Ev sahibi ekip ilk dakikada 5-0 seri yakaladı. Yakın Doğu Üniversitesi maçta ilk sayısını 8.13’de Courtney Vandersloot ile buldu(5-2). Kayla McBirde’ın isabetli üç sayılık basketi ile 7.20’de skor 5-5 eşitlendi. McBride 6.47’de isabetli üç sayı basketi ile takımını maçta 5-7 öne geçirdi.Periyotta ilk beş dakika 8-9 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. Bahar Çağlar 3.56’da isabetli serbest atışları ile skoru 11-10 yaptı. Periyotta 2.59’a 15-10 Nadezhda’nın üstünlüğü ile gidilirken Yakın Doğu Üniversitesinden maçın ilk molası geldi.Mola dönüşü Bahar Çağlar ve Jantel Lavender ile rakibyle farkı 2’ye düşüren Yakın Doğu Üniversitesi skoru 15-13 yaptı. Hızlı hücumlarda etkili olan Nadezhda rakibi ile farkı açarak ilk periyodu 8 sayı farkla 24-16 önde bitirdi.

İkinci periyoda etkili başlayan ev sahibi takım ilk basketi bularak farkı 10 sayıya çıkardı (26-16). Yakın Doğu Üniversitesi Elin Eldebrink ile farkı 6 sayıya düşürerek skoru 26-20 yaptı(08.04). Courtney Vandersloot ile farkı kapatmaya çalışan Yakın Doğu Üniversitesi 6.18’de skoru 32-25’e taşıdı. Peryiotta 5 dakika kalırken Nadzedha 10 sayı farkla 37-27 skorlaönde girdi. Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride 4.05’de skoru 37-31 yaptı. Periyotta son iki dakikaya 44-36 Nadzedha’nın üstünlüğü ile girildi. Maçta etkili bir oyun oynamaya başlayan Yakın Doğu Üniversitesi periyot sonunda rakibi ile farkı kapatarak skoru 45-43’e çekti ve ilk yarı bu skorla tamamlandı. İlk yarı sonunda Yakın Doğu Üniversitesinde Courtney Vandersloot 15 sayı ile maçın en skorer isim oldu.

Maçın ikinci yarısıYakın Doğu Üniversitesinin 45-45 skor eşitliğini sağlaması ile başladı. Devre arasının ardından sahaya etkili dönen Yakın Doğu Üniversitesi ilk ikidakika içerisinde skoru 48-51 yaparak maçta öne geçen taraf oldu. Periyotta 6.37 geçilirken skor 51-51 eşitlendi. Periyotta beş dakika geride kalırken 54-53 skor kaydedildi. Karşılıklı basketlerin yaşandığı maçta 3.11’e 59-55 Nadzedha’nın üstünlüğü ile geçildi. Yakın Doğu Üniversitesinde Kayla McBride 2.40’da skoru 59-58’e çekti. Periyoda 1.40 kala Cansu Köksal skora eşitlik getirdi(61-61). Son dakikada Courtney Vandersloot ile skoru 61-63 yapan Yakın Doğu Üniversitesi final periyoduna önde gitti.

Skorun 63-63 dengelenerek başladığı dördüncü periyotta 8.13’de Yakın Doğu Üniversitesi 63-69 öne geçti. Maçta etkisini ve baskısını ortaya koyan Yakın Doğu Üniversitesi 6.10 geçilirken 65-73 skor kaydederek maçta üstünlüğünü sürdürdü. Periyoda 3.36 kala skor 69-75 Yakın Doğu Üniversitesinin üstünlüğü ile geçildi. Nadzedha 2.45’e girilirken rakibi ile farkı kapatarak skoru 74-75’e çekti. Kayla McBride, Elin Eldebrink ile 45 saniye kala skor 76-79 oldu. Son periyotta ortaya etkili bir oyun koyan Yakın Doğu Üniversitesi rakibinin tam saha baskısı karşısında maçtan 76-81 galip ayrıldı.

Öne Çıkanlar…

Nazdezhda: Anastasiya Shilova 26 sayı,4 asist, Brionna Jones 16 sayı, 4 ribaunt, 6 asist, Anastasiia Tochilova 6 sayı, Sandra Ygueravide 9 sayı, 5 ribaunt, 5 asist ile oynadı.

Yakın Doğu Üniversitesi: Kayla McBride 24 sayı, 4 ribaunt, Courtney Vandersloot 19 sayı, 6 ribaunt 8 asist,Jantel Lavender 13 sayı, 9 ribaunt, Elin Eldebrink 7 sayı, Ann Wauters 8 sayı, 8 ribaunt kaydetti.

Sekizinci Hafta İtalya Deplasmanında…

Yakın Doğu Üniversitesi Kadın Basketbol Takımı, Euroleague sekizinci maçında İtalya’nın Famila Schio takımı ile karşılaşacak. Yakın Doğu Üniversitesinin deplasmanda gideceği maç, 14 Aralık 2017 Perşembe günü oynanacak.

