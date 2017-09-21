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Yeni vatandaş oldu, LAÜ'de istihdam edildi denmişti...O kişi ile ilgili LAÜ'den açıklama geldi

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Yeni vatandaş oldu, LAÜ'de istihdam edildi denmişti...O kişi ile ilgili LAÜ'den açıklama geldi
LAÜ Mütevelli heyeti açıklama yaptı... İşte o açıklama;

Şennur Gülbudak isimli kişinin Lefke Avrupa Üniversitesi’nde işe alındığına dair haberler kesinlikle asılsız ve gerçek dışıdır. 

Şennur Gülbudak isimli kişinin Lefke Avrupa Üniversitesi ile kesinlikle hiçbir bağı yoktur.  Bahse konu  kişi üniversitemizde işe alınmamıştır.  Bir iddianın  doğruluğunu kaynağına sormadan, hayal ürünü suçlamalarla son yıllarda büyük bir yükseliş içerisinde olan Lefke Avrupa Üniversitesi’ni karalamaya çalışan bu kesimlerin maksadı nedir?  Öğrenci sayısındaki beklenenin bile üzerinde gerçekleşen artış sonucunda Lefke ve bölgesine çok uzun yıllar sonra büyük yatırımlar yapılmaya başlanmış ve bu büyümenin bölgeye çok ciddi bir ekonomik getirisi olmuştur.  Lefke ve bölgesinin lokomotifi olan, 2013 yılında 3854 olan öğrenci sayısını bugün itibari ile 11,000’in üzerine çıkaran üniversitemizi karalamaya çalışan bu kesimlerin amacı Lefke ve bölgesine zarar vermek midir?     Üniversitemizin çok net bir şekilde görülebilen yükselişi, hem bölgemiz hem ülkemiz için bu kadar büyük bir öneme sahipken bu kesimlerin neden rahatsız olduğunu anlamak mümkün değildir.  Hayal ürünü, gerçek dışı iddialarla üniversitemizi karalamaya çalışan böylesi zihniyete sahip kesimleri şiddetle kınıyoruz.

Lefke ilçesinin ekonomik, sosyal ve kültürel açıdan kalkınması için tarihsel bir rolü olan LAÜ, uyguladığı doğru politikalarla hedefleri doğrultusunda çok emin adımlarla ilerlemeye devam edecektir. 

 

Değerli basınımıza ve kamuoyuna önem ve saygıyla duyurulur.

Lefke Avrupa Üniversitesi

Mütevelli Heyeti

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