KKTC üniversitelerinin yayımladığı makalelerin yüzde 51’ini tek başına üreten Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği “Yeni Yaklaşımlarla Makale Yazımı” sempozyumu yoğun katılımla gerçekleştirildi

Bir yılda ürettiği 1600’ün üzerinde makale sayısı ile KKTC üniversitelerinin yayımladığı makalelerin yüzde 51’ine tek başına imza atan Yakın Doğu Üniversitesi’nin düzenlediği “Yeni Yaklaşımlarla Makale Yazımı” sempozyumu akademisyenler ile yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin yoğun katılımı ile gerçekleştirildi.

Yakın Doğu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tamer Şanlıdağ’ın da katıldığı ve DESAM Araştırma Enstitüsü’nün organize ettiği etkinliğin ilk oturumunda Prof. Dr. Murat Sayan “Yeni Başlayanlar için Temel Yaklaşımlar”, Prof. Dr. Seda Vatansever “Makale Hazırlama Etiği”, Dr. Erdal Şanlıdağ ise “ChatGPT ve Makale Yazımı” konularını ele aldı. Sempozyumun ikinci oturumunda ise Prof. Dr. Kerem Cankoçak “Bir Yüksek h-Index Yolculuğu” ve Yrd. Doç. Dr. Gürkan Ünsal “İyi Editörlük ve Hakemlik Uygulamaları” konularını katılımcılarla paylaştı.

Yakın Doğu Üniversitesi’nin resmi YouTube kanalında da canlı yayınlanan sempozyumda, bilimsel etik, indeksler ve etki dereceleri, doğru dergi seçimi gibi pek çok başlık ele alındı.

Ayrıntılarda boğulmayın!

Sempozyumun moderatörlüğünü de üstlenen Prof. Dr. Murat Sayan, “Yeni Başlayanlar İçin Temel Yaklaşımlar” başlıklı konuşmasında, makale yazımında başlığın önemine, omurganın oluşturulmasına, iyi bir araştırma grubunun kaç kişiden oluşması gerektiğine ve makale yazımındaki temel etkenler gibi pek çok konuya değindi.

Yazma alışkanlığının öneminin çizen Prof. Dr. Murat Sayan, makale yazarken ayrıntılarda boğulmamaya dikkat edilmesi gerektiğini vurguladı. Konuşmasının sonunda makale yazımında ‘kaynaklar’ bölümünün önemine de değinen Prof. Dr. Murat Sayan, kaynakların şişirilmemesi gerektiği uyarısında bulundu.

Makale yazımında etik değerler!

Sempozyumda “Makale Hazırlama Etiği” isimli bir sunum gerçekleştiren Prof. Dr. H. Seda Vatansever de konuyu, etik bağlamında ele aldı. Prof. Dr. Vatansever, yazarların etik sorumlulukları, kaynak ve belge kullanma etiğine değindi. “Uygun olmayan yazarlık ile uygun olan yazarlık” durumlarının makale yazımında büyük önem taşıdığını vurgulayan Prof. Dr. H. Seda Vatansever, özellikle ‘tez korsanlığının’ etik olmadığının altını çizdi.

Etik ihlal türlerini de örneklendiren Prof. Dr. Vatansever, bilimsel yayınlarda etik sorunlarının ortaya çıkma sebeplerini de detaylandırarak etik ihlali olan makalelerin geri çekilmesi gerektiğini dile getirdi.

Yapay zeka ve makale yazımı...

Sempozyumda konuşan Dr. Erdal Şanlıdağ ise günümüz teknoloji çağında, makale yazımıyla yakından ilgili olan “ChatGPT” yapay zeka programı hakkında önemli bilgiler aktardı. Dr. Şanlıdağ, yapay zekanın artık her alanda hayatımızda var olduğuna değinerek, günümüzde makale yazımında 30’dan fazla yapay zeka programı kullanıldığını dile getirdi. Programın kabiliyetleri ve limitleri hakkında da bilgiler aktaran D. Şanlıdağ, ChatGPT belleğinin şimdilik 2021 yılına kadar güncel literatür içerdiğinin belirtti.

Makalelerin etkisi nasıl ölçülüyor?

Prof. Dr. Kerem Çankoçak da sempozyumda “Bir Yüksek h-Index Yolculuğu” başlıklı sunum gerçekleştirdi. Kendisi de 190 olan h-Index ile dünyanın en iyi 500 akademisyeni arasında gösterilen Prof. Cankoçak, h-Index’inin bilimsel makalelerin etkisini ölçmekte kullanıldığını söyledi. Prof. Dr. Kerem Çankoçak, aldıkları atıflarla bilimsel makalelerin popülerliği hakkında fikir veren h-Index’in geri besleme mekanizmalarını hayata geçirdiği için önemsendiğini vurguladı.

Bilimsel makalelerde ekip çalışmasının önemine de değinen Prof. Dr. Cankoçak, CERN’i bilim dünyasında ekip çalışmasının zirvesi olarak nitelendirdi. CERN’de yürüttüğü fizik çalışmalarından söz eden Prof. Dr. Cankoçak, “CERN’de yürüttüğümüz deneylerin sonuçlarını makalelerle bilim dünyası ile paylaşıyoruz. Bu çalışmaların yarattığı etki de h-Index’in yükselmesini beraberinde getiriyor” dedi.

Sempozyumdaki son sunumda ise Yrd. Doç. Dr. Gürkan Ünsal “İyi Editörlük ve Hakemlik Uygulamaları”nı ele aldı. Makalelerdeki red nedenleri, negatif sonuçların hakemler tarafından kabul görülmemesi, hangi araçların araştırma ve yayımlama sürecini hızlandırdığı, doğrulukların nasıl sorgulandığı, editörler ve gelecekleri, yapay zekanın önemi gibi birçok ilgi çekici konuya değindi.