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Yeniboğaziçi Belediyesi Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin Açılışı Gerçekleştirildi

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Yeniboğaziçi Belediyesi Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin Açılışı Gerçekleştirildi
Yeniboğaziçi Belediyesi Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin Açılışı Gerçekleştirildi

Türkiye Cumhuriyeti Kalkınma ve Ekonomik İşbirliği Ofisi ile Yeniboğaziçi Belediyesi’nin öz kaynakları kullanılarak yapılan Yeniboğaziçi Belediyesi Alaniçi Düğün Salonu ve Park Komplkesi’nin açılışı düzenlenen törenle yapıldı.

Açılış törenine Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ve Başbakan Ersan Saner de katıldı.

TATAR: “YENİ TESİSLERİN AÇILMASI, GELECEĞE SAHİP ÇIKMAK AÇISINDAN ÖNEMLİ”

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar açılışta yaptığı konuşmada, tesisin bölge halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

Alaniçi köyünün geçmişinde şehitler verdiğini ve acılar yaşadığını anımsatan Tatar, “Önümüzde 20 Temmuz var o gün  Lefkoşa Çevre yolunun açılışı ve daha birçok projenin açılışı yapılacak. Şehirlerde yoğunlaşma yerine köyde ve beldelerde yaşam kalitesinin artması için yer alan projelere imkan vermek gerekir” dedi.

Yeni tesislerin açılmasının, geleceğe sahip çıkmak açısından önem taşıdığını vurgulayan Tatar, ülkenin her yerinde 20 Temmuz için bir çalışma olduğunu ve o gün Dünya’ya önemli mesajlar verileceğini kaydetti.

Tatar, 50 yıldır federasyonun  görüşüldüğünü ancak Kıbrıs Türk tarafının iyi niyetine rağmen bir sonuç alınamadığını da belirtti.

Bundan sonra iki ayrı eşit ve egemen devlet çatısı altında bir görüşmede yer alabileceklerini ve bundan asla taviz vermeyeceklerini vurgulayan Tatar, bugünlere gelmek için büyük bedeller ödediklerini ifade etti.

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SANER: “HALKIN YAŞAM KALİTESİNİ ARTTIRILACAĞI PROJELER DEVAM EDECEK”

Başbakan Ersan Saner de konuşmasında, belediyelerin halka doğrudan hizmet konusunda çok daha aktif olduklarını belirterek, Anavatan Türkiye Cumhuriyeti ile imzalanan protokol çerçevesinde belediyelere önemli bir katkı aktarıldığını ifade etti.

Halkın yaşam kalitesinin arttırılacağı projelerin belediyeler vasıtası ve aktarılan maddi kaynak ile hayata geçirildiğini söyleyen Saner, Alaniçili kadınların beldeye hizmet konusunda her zaman ön sırada yer aldıklarını söyledi.

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ZURNACILAR

Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar da yaptığı konuşmada, pandemi nedeniyle açılışın bir yıl gecikmeli olduğunu, 3 yıllık görevi boyunca birçok projeye imza attıklarını belirtti.

YILDIZ

Alaniçi köy muhtarı Cemal Yıldız ise sosyal etkinliklerin yer alacağı tesisin bölge halkına hayırlı ve uğurlu olmasını diledi.

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