  • BIST 116.867
  • Altın 391,250
  • Dolar 6,8481
  • Euro 7,6903
  • Lefkoşa 35 °C
  • Mağusa 35 °C
  • Girne 33 °C
  • Güzelyurt 33 °C
  • İskele 35 °C
  • İstanbul 29 °C
  • Ankara 28 °C
SON DAKİKAKTAMS yarın Kıbrıs Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü önünde basın açıklaması yapacak

Yeniboğaziçi ‘Çocuk Sanat Atölyesi’ etkinlikleri başladı

» »
Yeniboğaziçi ‘Çocuk Sanat Atölyesi’ etkinlikleri başladı
Yeniboğaziçi ‘Çocuk Sanat Atölyesi’ etkinlikleri başladı

Yeniboğaziçi Belediyesi Kültür Sanat Birimi ve Yeniboğaziçi Çocuk Belediyesi tarafından düzenlenen “Çocuk Sanat Atölyesi” etkinliklerinin ilki dün, Yeniboğaziçi Belediye Parkı’nda gerçekleşti.

Yeniboğaziçi Belediyesi’nden verilen bilgiye göre, yoğun katılım gösterilen “ahşap boyama” etkinliği gönüllü eğitmen Nermin Başdoğrultmacı Kandilli’nin gözetiminde gerçekleştirdi.

Belediye parkında her perşembe farklı bir sanatsal etkinliğin gerçekleştirileceği atölye çalışmalarında el işleri, resim çizimi, ebru sanatı, taş boyama, kiremit boyama, geri dönüşüm gibi resmin birçok dalı çocuklarla buluşacak. 5-15 yaş arası çocukları kapsayan etkinlik ücretsiz olacak.
Yeniboğaziçi Belediye Başkanı Mustafa Zurnacılar, öncelikle duyarlı tüm velilere ve katılan tüm çocuklara teşekkür ederek, yoğun bir katılımla başlayan etkinliğin kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Çocukların büyük bir hevesle titizlikle çalışmalarının aslında yaratıcı bir neslin yetişmekte olduğunu gösterdiğini vurgulayan Zurnacılar, çocukların yaptığı her şeyin çok özel olduğunu ve bu tür etkinliklerin süreklilik kazanmasını gerektiğini söyledi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Araçtan 15 gram sentetik uyuşturucu çıktı18 Haziran 2020 Perşembe 16:35
  • Mağusa'da kulaklık çaldı, tutuklandı18 Haziran 2020 Perşembe 15:57
  • Gazimağusa’da uyuşturucu...4 tutuklu14 Haziran 2020 Pazar 15:25
  • Gazimağusa’da Uyuşturucudan 4 Tutuklu13 Haziran 2020 Cumartesi 19:25
  • Hasan Güray Son Yolculuğuna Uğurlandı10 Haziran 2020 Çarşamba 16:36
  • Sivil Savunma'dan Mağusa Tıp Merkezi'nde tatbikat...10 Haziran 2020 Çarşamba 16:23
  • Gazimağusa'da yangın!07 Haziran 2020 Pazar 17:48
  • Gazimağusa Palm Beach Halk Plajı belirlenen kurallar çerçevesinde açıldı20 Mayıs 2020 Çarşamba 20:52
  • 100 mülteci gemi ile Mersin’e götürülüyor15 Mayıs 2020 Cuma 19:46
  • Yanında çalışan kadına cinsel saldırıda bulunan zanlı teminata bağlandi15 Mayıs 2020 Cuma 18:24
    • YAZARLAR
    SON DAKİKA HABERLER
    FOTO GALERİ
    12345678
    VİDEO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    Tüm Hakları Saklıdır © 2014 Detay Kıbrıs | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : +90 392 444 79 79 Faks : +90 392 227351
    Haber Scripti